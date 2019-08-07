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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2019. Что нужно знать домовладельцам?

08.08.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском районе продолжается подготовка к переписи населения, которая пройдет с 4 по 30 октября 2019 года. Один из важных этапов подготовки — это упорядочение в городе, поселке городского типа Городее и сельских населенных пунктах района названий улиц, нумерации домов и квартир. В домах, состоящих на балансе УП «Несвижское ЖКХ», произведена установка недостающих и замена пришедших в негодность аншлагов, номерных знаков, табличек с указанием номера подъездов и квартир.

Напоминаем, что на частном домовладении табличку с номером должен установить его владелец, на зданиях, принадлежащих юридическим лицам или находящихся в их владении, — те, на чьем балансе находятся строения. Заказать домовой знак можно в любой рекламной мастерской или другой специализированной организации или изготовить его самостоятельно. Можно изобразить краской на фасаде жилого дома. Главное, чтобы информация соответствовала правилам размещения домовых знаков.

«НН».

 


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В Несвижском районе продолжается подготовка к переписи населения, которая пройдет с 4 по 30 октября 2019 года. Один из важных
 
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