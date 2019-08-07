Лара Фабиан выступит с концертом в Минске 14 октября

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Ее песни поражают своей чистотой и искренностью, и Фабиан неоднократно признавалась в интервью и на концертах: самое важное в творчестве – это то, что рождается в сердце. Певица сама пишет проникновенные тексты песен и всегда исполняет только ту музыку, которая задевает струны ее души. И слушатели со всего мира это ценят. На всех концертах Фабиан наступает момент, когда зрители поют вместе с ней, и каждый раз у нее это вызывает удивление, восторг и слезы счастья.

Певица обнажает перед зрителями свою душу, но не становится от этого уязвимой. Наоборот, наполняясь любовью зрительного зала, песни звучат еще сильнее, проникновеннее и глубже. Не зря музыкальные критики называют ее голос «ангельским».

На новом шоу в Минске можно будет услышать главные хиты из 14 студийных альбомов певицы, включая песни из нового альбома «Papillon».