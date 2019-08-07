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Под Минском 20-летнего парня сбил грузовой поезд

08.08.2019 12:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 августа около пяти утра на станции Колодищи погиб молодой человек.

Как сообщает МВД Беларуси в Twitter-аккаунте, 20-летний житель Дзержинского района попал под грузовой поезд Орша – Минск. Пострадавший был госпитализирован. От полученных травм пациент скончался примерно в шесть утра.

По факту происшествия проводится проверка.

На прошлой неделе под Слуцком поезд сбил мужчину.

29-летний парень сидел на путях – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 7 августа около пяти утра на станции Колодищи погиб молодой человек. Как сообщает МВД Беларуси в Twitter-аккаунте, 20-летний житель Дзержинского...
 
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