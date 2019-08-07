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Под Минском 20-летнего парня сбил грузовой поезд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 августа около пяти утра на станции Колодищи погиб молодой человек.
Как
По факту происшествия проводится проверка.
На прошлой неделе под Слуцком поезд сбил мужчину.
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Новости Беларуси. 7 августа около пяти утра на станции Колодищи погиб молодой человек. Как сообщает МВД Беларуси в Twitter-аккаунте, 20-летний житель Дзержинского...
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