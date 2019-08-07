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Люксембург полностью узаконит марихуану
Источник материала: СТВ
Новости Люксембурга. Люксембург станет первой страной Евросоюза, где законно разрешат приобретать и употреблять марихуану. Наркотик планируют полностью легализовать в ближайшие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Распространять его будет специальные бюро под контролем властей. А покупать растение смогут только совершеннолетние граждане.
На рассмотрение законопроект представят уже осенью 2019 года.
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Новости Люксембурга. Люксембург станет первой страной Евросоюза, где законно разрешат приобретать и употреблять марихуану. Наркотик планируют полностью...
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