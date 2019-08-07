Люксембург полностью узаконит марихуану

Источник материала: СТВ

Новости Люксембурга. Люксембург станет первой страной Евросоюза, где законно разрешат приобретать и употреблять марихуану. Наркотик планируют полностью легализовать в ближайшие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Распространять его будет специальные бюро под контролем властей. А покупать растение смогут только совершеннолетние граждане.





К слову, на туристов нововведение распространяться не будет.

На рассмотрение законопроект представят уже осенью 2019 года.



