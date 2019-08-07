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Названа вероятная причина страшной аварии под Новороссийском

08.08.2019 11:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Страшное ДТП произошло под Новороссийском: погибли три человека – среди них два ребенка, еще 42 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла накануне поздно вечером на трассе Новороссийск – Керчь. Автобус столкнулся с внедорожником, в результате чего оба транспортных средства рухнули с обрыва.  

Названа вероятная причина страшной аварии под Новороссийском

Все погибшие – пассажиры авто. Пострадавшие, среди которых 12 детей, находятся в больнице. Одного ребенка удалось спасти после клинической смерти. На месте происшествия работали около 150-ти человек. 

Названа вероятная причина страшной аварии под Новороссийском

По предварительным данным, причиной ДТП стала попытка водителя легковушки обогнать автобус. Возбуждено уголовное дело.

Названа вероятная причина страшной аварии под Новороссийском

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Новости России. Страшное ДТП произошло под Новороссийском: погибли три человека – среди них два ребенка, еще 42 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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