Источник материала: Новости Волковыска

Знаменитый исследователь Даррелл Миклош, который сотрудничает с телеканалом Discovery, заявил, что обнаружил на морском дне нечто, что, по его мнению, может оказаться затонувшим инопланетным кораблем.

Загадочный неопознанный объект был найден в Бермудском треугольнике - районе Атлантического океане, в котором якобы часто происходят аномальные явления - в том числе исчезновения морских и воздушных судов.

Миклош, который уже много лет разыскивает морские сокровища, говорит, что до сих пор ему ничего подобного видеть не приходилось. Даррелл уверен, что это объект искусственного происхождения колоссальных размеров.

Он представляет собой огромный купол, от которого отходят массивные горизонтальные цилиндрические "штыри", каждый из которых длиной почти сто метров. Они покрыты толстым слоем кораллов, который позволяет сделать вывод, что предмет лежит на дне уже не менее пяти тысяч лет.





Даррелл полагает, что найденная им загадочная структура - первое свидетельство того, что инопланетяне посещали Землю в далеком прошлом. Прежде, чем сделать окончательные выводы, Миклош и его команда собираются исследовать сенсационную находку подробнее.

Даррел Миклош разыскивает сокровища с помощью карты с пометками, сделанными астронавтом НАСА Гордоном Купером. В 1963 году ныне покойный Купер отправился в космос на корабле "Меркурий". По заданию правительства он отмечал на картах магнитных аномалии у берегов США. В результате он нанес около ста пометок.

Сам астронавт твердо верил в существование внеземных цивилизаций и в то, что их представители посещали нашу планету.