Чайка. Путь длиною в 10 лет

Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня, 8 августа, празднует свой юбилей футбольная команда «Чайка». Ровно 10 лет тому назад команда сыграла свой первый официальный матч и с этого момента началась летопись коллектива физической культуры и активного отдыха «Чайка».

Накануне юбилея мы поговорили с капитаном команды Александром Сидором о вехах становления команды, поколении «крылатых», и просто за жизнь…





— Прежде чем начать беседу, поздравляем тебя с юбилеем. Как собираешься отметить ты лично, команда?

— Спасибо за поздравления. Себе сделал маленький подарок – уезжаю отдохнуть на море. А с командой отметим «кругляк» уже осенью, по окончании сезона.

- Принято. Александр, на странице команды в социальной сети Вконтакте можно ознакомиться с достижениями команды в турнирах разного ранга, в фотоальбомах можно увидеть ретрофото, а вот об истории становления ни слова. Восполним пробел?

- С удовольствием. Итак, июль 2009 года, несколько молодых, юных, необтесанных парней, только закончивших институты, университеты и академии прибыли в славный город Волковыск для прохождения службы и работы. Заняться особо в было нечем и несколько ранее знакомых друг другу ребят (Алексей Кардаш, Сергей Сорока, Анатолий Толстик, Александр Сидор, Виталий Бутько, Вадим Стальбовский, Павел Дубинский), чтобы скоротать время, нет-нет, да и собирались на площадке волковысского ФОКа погонять мяч.













В один из июльских дней того далекого 2009 года неизвестный в футбольных кругах Анатолий Иванович Сорока вышел на ребят с предложением об участии в мини-футбольном турнире среди подразделений Волковысского ОАО «Беллакт» в составе команды ремонтно-строительного управления, проходившего несколько дней, начиная с 8 августа. Ребята, игравшие в тот субботний день, еще не могли знать, что именно с этого дня, и после той игры, они создают летопись новой своей команды, которая на тот момент еще не имела известного сегодня всем названия, но и создавали каждый свою маленькую историю футбольного коллектива. К слову, если память не изменяет старожилам команды, то тот турнир команда РСУ выиграла. Именно тогда и там команда встретилась и познакомилась с нынешним тренером Вадимом Мацевило.









Вадим Мацевило

Там же состоялось первая встреча и знакомство с нынешним генеральным директором ОАО «Беллакт» Александром Яроцким, который уже через два года сам забивал голы за команду и всячески ее поддерживал. Александр и сейчас в свои 41 может выйти на поляну и решить исход матча.





Александр Яроцкий

А свой первый более-менее официальный матч не безымянная команда, а уже «Чайка», провела в октябре 2009 года на ФОКе с командой, которая ныне зовется «Штурм» – одним из старожилов волковысской футбольной лиги.





- Заинтриговал, давай-ка, поподробнее о том, почему все-таки «Чайка»?

- После той встречи со «штурмовиками», в одном из заведений города на «совещании» у команды появилось название «Чайка». Почему «Чайка», этого сейчас уже объяснить не смогу, и никто видно этого сделать не сможет, за исключением Сергея Сороки (мы связались с Сергеем, и он раскрыл тайну, но договорились ее не раскрывать, как минимум, до очередного юбилея, - прим. редакции).





Алексей Кардаш и Сергей Сорока

Так вот, приблизительно тогда, по моему личному убеждению, эти две команды стали эмбрионом нынешней, уже состоявшейся волковысской футбольной лиги (ВФЛ, - прим. редакции), которая на сегодняшний день является одной из самых представительных и сильных на Гродненщине, и не только.

Еще через год на просторах любительского футбола Волковыщины начал появляться зародыш нынешнего футбольного коллектива «Допуск», именно этими тремя командами впоследствии и образовалась ВФЛ. Приблизительно в то время первым капитаном, тренером, «отцом» и руководителем нашей команды был избран Алексей Кардаш. Именно его задор, антураж, любовь к этому виду спорта, порой даже футбольная дерзость, вела команду вперед. Именно он был генераторном всех идей и решений, заявлял команду на различные турниры, проявляя при этом недюжие менеджерские задатки. С ним команда начала завоевывать первые трофеи...





- Вот мы и плавно подошли к теме трофеев. Давай напомним болельщикам и потешим эго игроков «Чайки». Кстати, а зал славы «Чайки» имеется?

- Если говорить о футбольных трофеях, то их было не мало, действительно, о них можно узнать в нашем сообществе Вконтакте, команда одна из самых титулованных любительских коллективов Принеманья. Мы выступали практически во всех турнирах области, за исключением чемпионата Гродно и кубка, играли в Минске несколько товарищеских любительских турниров, где достойно выступали и возвращались с кубком и наградами. Все командные трофеи находятся в одном месте – зале славы КФК «Чайка». Рассказывать особо про него не буду, это святая святых команды, пусть это останется в секрете, единственное, что скажу - все награды находятся в надежных руках. Там, кстати, хранятся и развешены старые комплекты форм, от самых первых до последних, ретрофото, первый наш барабан и многое другое. Это своеобразный музей команды.













А теперь о наших достижениях. Серебряный призер чемпионата ФВЛ 2011 г., победитель любительского товарищеского турнира в г. Минске 2013, 2015 гг., бронзовый призер турнира «Лістапад-2014» в г. Мосты, двукратный чемпион турнира на призы ОАО «Беллакт», двукратный бронзовый призер турнира на призы ОАО «Беллакт», чемпион открытого первенства Зельвенского района по мини-футболу 2013, 2015 гг., обладатель Летнего Кубка ВФЛ-2016, серебряный призер чемпионата ВФЛ сезона 2016/2017 (зима), обладатель Летнего Кубка ВФЛ-2017, победитель Лиги чемпионов ВФЛ-2017, серебряный призер на Кубке MASTY CUP-2017. Пока все…













- Несколько слов о ребятах того поколения – становления команды.

- В силу взросления и становления, семейных дел и просто зарабатывания денег большая часть друзей того времени разъехались по земному шару. Олег Янович обзавелся семьей и уехал жить в Польшу, там, к слову, сейчас проживает и трудится Артем Обрезков. В Москву уехал жить и работать Дмитрий Сидляревич, в Минске осели Вадим Стальбовский и Никита Козел, в Гродно с семьями переехали Анатолий Толстик и Алексей Кардаш. А Сергей Муравко и Иван Стальбовский перебрались за океан. Со всеми остались хорошие дружеские теплые воспоминания и отношения, поддерживаем связь, не забываем никого, общаемся, поздравляем с праздниками.

На место старожилов приходили и приходят другие, которые благополучно вливаются в коллектив и помогают завоевывать новые трофеи.





На досуге посчитал людей, которые играли в составе команды за 10 лет - включая тех, кто провел хотя бы одну официальную игру за «Чайку». Таковых набралось 148 человек.





- У команды всегда была огненная группа поддержки. Расскажи о ней.

- Это точно. Хочется отметить и людей, которые во время становления нашей команды не выходили на площадку играть, но от их поддержки порой напрямую зависел результат.

Неотъемлемой частичкой команды была и есть Виолетта Никитина - она творит на просторах страничек «крылатых» в инстаграме и Вконтакте чудеса своими фотоколлажами, постами и сторис.





Дружище команды Игорь Хвостов создавал на наших играх неописуемую атмосферу и антураж с барабаном на шее, поддерживал команду на турнирах, которые проходили далеко за пределами Волковыска.





Отдельно хочется вспомнить и поблагодарить нашу группу поддержки из пяти маленьких девчат, руководила которыми Татьяна Стасюкевич, поддержка которых два года подряд помогала нам выигрывать летний кубок ВФЛ. К слову, девчата сами придумывали и разучивали кричалки и короткие песенки про команду.





- Какая атмосфера сложилась внутри коллектива, что, на твой взгляд, объединяет команду?

- Полагаю, что самое ценное, чего достигла команда за эти 10 лет – это, конечно, ребята и их, наша многолетняя дружба. В команде я приобрел настоящих друзей, отношения с которыми вышли далеко за пределы футбольного поля, и данное достижение связано не только со мной, а со всеми ребятами. Мы прекрасно дружим семьями, ездим на отдых, некоторые из ребят даже породнились, покрестив детей друг друга, наши жены и девушки также сдружились, прекрасно общаются, празднуют вместе наши победы и переживают с нами наши поражения. Вот это я считаю самым главным трофеем.

























- Давай поговорим о «Чайке» сегодняшней. В прошлом году команда заявилась в чемпионат Гродненской области по футболу. Это новая планка, новая высота. Не хватает адреналина?

- Можно сказать и так. После выигранного летнего кубка ВФЛ в 2017 году на собрании всего коллектива было принято решение о том, чтобы попробовать свои силы в чемпионате области по футболу. И вот, второй год подряд «Чайка» бьется на футбольных фронтах Гродненщины. 2018 год вышел дебютным - 12 место. Однако при этом не местоположение в таблице имело значение, а сама суть большого футбола - процесс разъездов по гостевым играм, тренировочный процесс с предсезонной подготовкой, различного рода административные вопросы, как у всех полноценных команд. Попробовав что это такое и с чем его едят, на 2019 год, уже подобрался большой состав игроков, перед сезоном определены цели, поставлена определенная планка результата, назначены, пусть и на добровольных началах, ответственные лица. Наши парни все это время играют исключительно на энтузиазме, товариществе, любви и преданности своему коллективу.





— По традиции, что лично от себя можешь сказать болельщикам, ребятам?

— От себя хочу сказать спасибо тем болельщикам, которые всегда за нас, а не против, которые всегда с нами. Желаю терпения и здоровья, надеюсь, результатами мы будем поднимать настроение, будем постараться прибавлять в игре, занимать высокие места, это в наших силах!





А каждому, с кем довелось играть в составе команды, общаться и решать любые вопросы, связанные с футбольной жизнью коллектива, огромное спасибо, всех поздравляю с юбилеем, желаю здоровья вам и вашим семьям, благополучия, поменьше травм, профессиональных успехов, и спасибо каждому за то, что предоставилась возможность провести эти 10 лет с Вами!



