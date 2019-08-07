Чайка. Путь длиною в 10 лет

Сегодня, 8 августа, празднует свой юбилей футбольная команда «Чайка». Ровно 10 лет тому назад команда сыграла свой первый официальный матч и с этого момента началась летопись коллектива физической культуры и активного отдыха «Чайка».
Накануне юбилея мы поговорили с капитаном команды Александром Сидором о вехах становления команды, поколении «крылатых», и просто за жизнь…
— Прежде чем начать беседу, поздравляем тебя с юбилеем. Как собираешься отметить ты лично, команда?
— Спасибо за поздравления. Себе сделал маленький подарок – уезжаю отдохнуть на море. А с командой отметим «кругляк» уже осенью, по окончании сезона.
- Принято. Александр, на
- С удовольствием. Итак, июль 2009 года, несколько молодых, юных, необтесанных парней, только закончивших институты, университеты и академии прибыли в славный город Волковыск для прохождения службы и работы. Заняться особо в было нечем и несколько ранее знакомых друг другу ребят (Алексей Кардаш, Сергей Сорока, Анатолий Толстик, Александр Сидор, Виталий Бутько, Вадим Стальбовский, Павел Дубинский), чтобы скоротать время, нет-нет, да и собирались на площадке волковысского ФОКа погонять мяч.
В один из июльских дней того далекого 2009 года неизвестный в футбольных кругах Анатолий Иванович Сорока вышел на ребят с предложением об участии в мини-футбольном турнире среди подразделений Волковысского ОАО «Беллакт» в составе команды ремонтно-строительного управления, проходившего несколько дней, начиная с 8 августа. Ребята, игравшие в тот субботний день, еще не могли знать, что именно с этого дня, и после той игры, они создают летопись новой своей команды, которая на тот момент еще не имела известного сегодня всем названия, но и создавали каждый свою маленькую историю футбольного коллектива. К слову, если память не изменяет старожилам команды, то тот турнир команда РСУ выиграла. Именно тогда и там команда встретилась и познакомилась с нынешним тренером Вадимом Мацевило.
Вадим Мацевило
Там же состоялось первая встреча и знакомство с нынешним генеральным директором ОАО «Беллакт» Александром Яроцким, который уже через два года сам забивал голы за команду и всячески ее поддерживал. Александр и сейчас в свои 41 может выйти на поляну и решить исход матча.
Александр Яроцкий
А свой первый более-менее официальный матч не безымянная команда, а уже «Чайка», провела в октябре 2009 года на ФОКе с командой, которая ныне зовется «Штурм» – одним из старожилов волковысской футбольной лиги.
- Заинтриговал, давай-ка, поподробнее о том, почему все-таки «Чайка»?
- После той встречи со «штурмовиками», в одном из заведений города на «совещании» у команды появилось название «Чайка». Почему «Чайка», этого сейчас уже объяснить не смогу, и никто видно этого сделать не сможет, за исключением Сергея Сороки (мы связались с Сергеем, и он раскрыл тайну, но договорились ее не раскрывать, как минимум, до очередного юбилея, - прим. редакции).
Алексей Кардаш и Сергей Сорока
Так вот, приблизительно тогда, по моему личному убеждению, эти две команды стали эмбрионом нынешней, уже состоявшейся
Еще через год на просторах любительского футбола Волковыщины начал появляться зародыш нынешнего футбольного коллектива «Допуск», именно этими тремя командами впоследствии и образовалась ВФЛ. Приблизительно в то время первым капитаном, тренером, «отцом» и руководителем нашей команды был избран Алексей Кардаш. Именно его задор, антураж, любовь к этому виду спорта, порой даже футбольная дерзость, вела команду вперед. Именно он был генераторном всех идей и решений, заявлял команду на различные турниры, проявляя при этом недюжие менеджерские задатки. С ним команда начала завоевывать первые трофеи...
- Вот мы и плавно подошли к теме трофеев. Давай напомним болельщикам и потешим эго игроков «Чайки». Кстати, а зал славы «Чайки» имеется?
- Если говорить о футбольных трофеях, то их было не мало, действительно, о них можно узнать в нашем сообществе Вконтакте, команда одна из самых титулованных любительских коллективов Принеманья. Мы выступали практически во всех турнирах области, за исключением чемпионата Гродно и кубка, играли в Минске несколько товарищеских любительских турниров, где достойно выступали и возвращались с кубком и наградами. Все командные трофеи находятся в одном месте – зале славы КФК «Чайка». Рассказывать особо про него не буду, это святая святых команды, пусть это останется в секрете, единственное, что скажу - все награды находятся в надежных руках. Там, кстати, хранятся и развешены старые комплекты форм, от самых первых до последних, ретрофото, первый наш барабан и многое другое. Это своеобразный музей команды.
А теперь о наших достижениях. Серебряный призер чемпионата ФВЛ 2011 г., победитель любительского товарищеского турнира в г. Минске 2013, 2015 гг., бронзовый призер турнира «Лістапад-2014» в г. Мосты, двукратный чемпион турнира на призы ОАО «Беллакт», двукратный бронзовый призер турнира на призы ОАО «Беллакт», чемпион открытого первенства Зельвенского района по мини-футболу 2013, 2015 гг., обладатель Летнего Кубка ВФЛ-2016, серебряный призер чемпионата ВФЛ сезона 2016/2017 (зима), обладатель Летнего Кубка ВФЛ-2017, победитель Лиги чемпионов ВФЛ-2017, серебряный призер на Кубке MASTY CUP-2017. Пока все…
- Несколько слов о ребятах того поколения – становления команды.
- В силу взросления и становления, семейных дел и просто зарабатывания денег большая часть друзей того времени разъехались по земному шару. Олег Янович обзавелся семьей и уехал жить в Польшу, там, к слову, сейчас проживает и трудится Артем Обрезков. В Москву уехал жить и работать Дмитрий Сидляревич, в Минске осели Вадим Стальбовский и Никита Козел, в Гродно с семьями переехали Анатолий Толстик и Алексей Кардаш. А Сергей Муравко и Иван Стальбовский перебрались за океан. Со всеми остались хорошие дружеские теплые воспоминания и отношения, поддерживаем связь, не забываем никого, общаемся, поздравляем с праздниками.
На место старожилов приходили и приходят другие, которые благополучно вливаются в коллектив и помогают завоевывать новые трофеи.
На досуге посчитал людей, которые играли в составе команды за 10 лет - включая тех, кто провел хотя бы одну официальную игру за «Чайку». Таковых набралось 148 человек.
- У команды всегда была огненная группа поддержки. Расскажи о ней.
- Это точно. Хочется отметить и людей, которые во время становления нашей команды не выходили на площадку играть, но от их поддержки порой напрямую зависел результат.
Неотъемлемой частичкой команды была и есть Виолетта Никитина - она творит на просторах страничек «крылатых» в
Дружище команды Игорь Хвостов создавал на наших играх неописуемую атмосферу и антураж с барабаном на шее, поддерживал команду на турнирах, которые проходили далеко за пределами Волковыска.
Отдельно хочется вспомнить и поблагодарить нашу группу поддержки из пяти маленьких девчат, руководила которыми Татьяна Стасюкевич, поддержка которых два года подряд помогала нам выигрывать летний кубок ВФЛ. К слову, девчата сами придумывали и разучивали кричалки и короткие песенки про команду.
- Какая атмосфера сложилась внутри коллектива, что, на твой взгляд, объединяет команду?
- Полагаю, что самое ценное, чего достигла команда за эти 10 лет – это, конечно, ребята и их, наша многолетняя дружба. В команде я приобрел настоящих друзей, отношения с которыми вышли далеко за пределы футбольного поля, и данное достижение связано не только со мной, а со всеми ребятами. Мы прекрасно дружим семьями, ездим на отдых, некоторые из ребят даже породнились, покрестив детей друг друга, наши жены и девушки также сдружились, прекрасно общаются, празднуют вместе наши победы и переживают с нами наши поражения. Вот это я считаю самым главным трофеем.
- Давай поговорим о «Чайке» сегодняшней. В прошлом году команда заявилась в чемпионат Гродненской области по футболу. Это новая планка, новая высота. Не хватает адреналина?
- Можно сказать и так. После выигранного летнего кубка ВФЛ в 2017 году на собрании всего коллектива было принято решение о том, чтобы попробовать свои силы в чемпионате области по футболу. И вот, второй год подряд «Чайка» бьется на футбольных фронтах Гродненщины. 2018 год вышел дебютным - 12 место. Однако при этом не местоположение в таблице имело значение, а сама суть большого футбола - процесс разъездов по гостевым играм, тренировочный процесс с предсезонной подготовкой, различного рода административные вопросы, как у всех полноценных команд. Попробовав что это такое и с чем его едят, на 2019 год, уже подобрался большой состав игроков, перед сезоном определены цели, поставлена определенная планка результата, назначены, пусть и на добровольных началах, ответственные лица. Наши парни все это время играют исключительно на энтузиазме, товариществе, любви и преданности своему коллективу.
— По традиции, что лично от себя можешь сказать болельщикам, ребятам?
— От себя хочу сказать спасибо тем болельщикам, которые всегда за нас, а не против, которые всегда с нами. Желаю терпения и здоровья, надеюсь, результатами мы будем поднимать настроение, будем постараться прибавлять в игре, занимать высокие места, это в наших силах!
А каждому, с кем довелось играть в составе команды, общаться и решать любые вопросы, связанные с футбольной жизнью коллектива, огромное спасибо, всех поздравляю с юбилеем, желаю здоровья вам и вашим семьям, благополучия, поменьше травм, профессиональных успехов, и спасибо каждому за то, что предоставилась возможность провести эти 10 лет с Вами!