«Главное - не зацикливаться на этом». Пары с большой разницей в весе - о комплексах и любви

Источник материала: Tut.by

Вы когда-нибудь комплексовали из-за своего веса? Наверняка. У героев нашего сегодняшнего видео таких проблем (почти) нет. Мы пригласили в студию пары с большой разницей в весе и поговорили о реакции окружающих, принятии себя, плюсах от разницы в размерах и комплексах (и их отсутствии).