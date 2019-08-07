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«Главное - не зацикливаться на этом». Пары с большой разницей в весе - о комплексах и любви
Источник материала: Tut.by
Вы когда-нибудь комплексовали из-за своего веса? Наверняка. У героев нашего сегодняшнего видео таких проблем (почти) нет. Мы пригласили в студию пары с большой разницей в весе и поговорили о реакции окружающих, принятии себя, плюсах от разницы в размерах и комплексах (и их отсутствии).
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