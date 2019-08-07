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Азаренко не смогла обыграть украинку Ястремску на турнире в Торонто

08.08.2019 12:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Азаренко не смогла обыграть украинку Ястремску на турнире в Торонто
Фото из открытых источников

В канадском Торонто продолжается женский теннисный турнир категории «Премьер 5» с призовым фондом около $2,8 млн. Во втором круге Виктория Азаренко (39-е место в рейтинге WTA) встречалась с 19-летней украинкой Даяной Ястремской (33).

Азаренко не смогла обыграть украинку Ястремску на турнире в Торонто Азаренко вышла во второй круг турнира в Торонто, Соболенко и Саснович – нет

Матч начался неудачно для белоруски, наша спортсменка проигрывала со счетом 1:5. Однако затем сумела совершить кам-бэк, сравняв цифры на табло. «Дожать» украинку не удалось. Первый сет Азаренко проиграла со счетом 5:7.

К середине второй партии преимущество было на стороне Азаренко, когда она повела со счетом 5:3. Однако затем Ястремская взяла четыре гейма подряд и одержала общую победу – 7:5, 7:5.

Таким образом, все белоруски выбыли из турнира в Торонто в одиночном разряде. Ранее в первом круге соревнования покинули Арина Соболенко (9) и Александра Саснович (46). Виктория Азаренко продолжит выступление в парном разряде с австралийкой Эшли Барти.

Выбыл из соревнований в Монреале первая ракетка Беларуси у мужчин Илья Ивашко (125-е место в рейтинге ATP). Во втором круге основной сетки наш спортсмен не сумел обыграть 20-ю ракетку мира француза Гаэля Монфиса – 3:6, 6:7 (6:8).

Турниры в Торонто и Монреале завершатся 11 августа.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко покидает турнир в Канаде в одиночном разряде.
 
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