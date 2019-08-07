Политзаключенный Михаил Жемчужный: Кровавят десны, выпадают здоровые зубы









"Я времени в ШИЗО даром не терял, потому что не надо было бороться с холодом. Завершил работу над монографией по теме импульсной плазмы и в области новых методов полета аппаратов тяжелее воздуха с гибким крылом. Это новые и прорывные достижения высокого уровня", - сообщает в письме витебским правозащитникам Жемчужный.





Как сообщает "Витебская Весна", за время пребывания в изоляторе Жемчужный потерял всякую связь с внешним миром.





"Находясь в изоляции более двух месяцев, я не получил ни одного письма или газеты, пережил полный информационный вакуум", - пишет о своих злоключениях политзаключенный.





Сейчас надеется, что за месяц в ПКТ восполнит потерянное и вернется в информационное поле.





В своем письме Михаил Жемчужный сообщает также о проблемах со здоровьем.









За два последних года он подал 9 заявлений на приобретение витаминов. Ни одно из них не было рассмотрено ни начальником медчасти, ни терапевтом, ни начальниками отряда и колонии. Жалобы, направленные в управление здравоохранения Могилевской области, в областные и республиканские органы исполнения наказания, также результатов не дали.





Из-за недостатка витаминов у политзаключенного начали кровоточить десны, расшатываются и выпадают полностью здоровые зубы. Лечат эти проблемы симптоматично - антибиотиками и болеутоляющими средствами.





Подобные условия содержания политзаключенного Жемчужного не соответствуют "Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными", принятыми ООН, считает витебский правозащитник Леонид Светик.





"Так, в ч.3 п.22 Правил говорится о том, что каждый заключенный должен иметь возможность прибегать к услугам квалифицированного дантиста", - комментирует ситуацию правозащитник. - Еще одна проблема - недостаточное количество кальция в организме. Это может спровоцировать болезни костей и лимфоузлов".





Несмотря на все, политзаключенный старается не упасть духом, выжить в таких экстремальных условиях.





"В общем, настроение боевое, жизнерадостное", - уверяет политзаключенный.