На парламентских выборах наблюдателям разрешат фотографировать на участках

"Правозащитники за свободные выборы". Об этом сообщают активисты компании





“Несмотря на то, что Избирательный кодекс не указывает на право наблюдателей осуществлять фотосъемку в помещении для голосования, следует разрешать наблюдателям по их просьбе сделать несколько фотоснимков. При этом наблюдатель не должен создавать помехи для членов участковаой комиссии и избирателей”, - написано в методичке.





Также в пособии сообщается, что председатель участковой комиссии может заранее определить место, с которого разрешается сделать снимки, разместив там указатель “Место для фотосъемки”.





Напомним, что во время предыдущих избирательных кампаниях в Беларуси правозащитники не раз фиксировали случаи, когда именно из-за осуществления фотосъемки независимых наблюдателей удаляли с участков.









Так, в 2014 году во время выборов в местные Советы депутатов с участка в Гомеле был удален наблюдатель Константин Жуковский, который хотел сделать фото комиссии, когда та считала голоса. Аналогичная ситуация произошла с мозырским наблюдателем Юрием Телепуном во время парламентских выборов 2012 года: он был удален после того, как сфотографировал спины членов участковой комиссии. В том же году наблюдателя из Минска Сергея Бахуна обвинили в том, что он разместил в интернете фото с избирательного участка, и также удалили.





Стоит отменить, что фотосъемка на участке – далеко не единственный вопрос, который не описан в Избирательном кодексе. Там отсутствуют многие важные аспекты избирательного процесса, подчеркивает юрист кампании “Наблюдатели за свободные выборы” Павел Сапелко. Согласно рекомендациям ОБСЕ, для обеспечения правовой определенности базовые моменты избирательного процесса должны регулироваться именно Избирательным кодексом, а не постановлениями ЦИК. Ведь иногда в форме разъяснений пробелов кодекса комиссия своими постановлениями создает совершенно новые нормы, никак не связанные с законом. Как, например, Постановление №18, которое ввело требование обсуждения вопроса “деловых и политических качеств” претендентов в состав комиссий (во время нынешней избирательной кампании “политические качества” уже учитываться не будут – прим.).





“А вот в других же ситуациях, например, когда дело касается прав наблюдателей, ЦИК наоборот бережно сохраняет основы избирательного процесса и не спешит принимать уточняющие постановления. Так, он утверждает, что не вправе самостоятельно устанавливать порядок подсчета голосов, тем самым не давая возможности наблюда ям видеть волеизъявление избирателей”, - замечает юрист.





Решение разрешить наблюдателям вести фотосъемку Павел Сапелко расценивает как шаг им навстречу. Насколько же свободно наблюдатели смогут пользоваться этим правом, станет понятно уже в ноябре во время голосования на парламенстких выборах.



