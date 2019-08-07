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Счастье есть: минчанка в нижнем белье танцевала, высунувшись из люка авто
Источник материала: Партизан
С летом в этом году не очень, но когда эмоции зашкаливают и так хочется привлечь к себе внимание, погода не помеха.
На столичном перекрестке очевидец снял, как девушка, высунувшись в люк ехавшего перед ним автомобиля, танцевала на ходу. При этом из одежды сверху у нее был только лифчик. Из времени на регистраторе понятно, что дело было вечером 6 августа.
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С летом в этом году не очень, но когда эмоции зашкаливают и так хочется привлечь к себе внимание, погода не помеха.
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