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Женщина-водитель не уступила дорогу: скорая перевернулась на крышу - пострадали двое
Источник материала: Партизан
Дорожно-транспортное происшествие случилось после 21 часа 7 августа в Ивацевичах на перекрестке улиц Ленина и Клютко. Столкнулись микроавтобус ГАЗ скорой помощи и универсал Ситроен С5.
В результате аварии скорая помощь оказалась на крыше. К счастью, обошлось без жертв.
На место приехали все экстренные службы, пожарные сделали пенную подушку под авто, дабы не допустить возгорания.
Позже происшествие прокомментировали в ГАИ Брестской области:
“07.08.2019 около 21:25 часов 48-летняя местная жительца, управляя автомобилем марки «Ситроен С5», двигалась по второстепенной дороге ул. 60 лет Октября. При выезде на перекресток неравнозначных дорог, женщина не уступила дорогу двигающемуся по главной дороге ул. Ленина автомобилю марки «ГАЗ 3221», под управлением 36-летнего жителя Ивацевичей.
В результате столкновения травмированы водитель и 58-летний пассажир автомобиля «ГАЗ 3221». По факту ДТП проводится проверка”.
У водителя скорой – перелом ключицы. Кроме него в скорой еще ехали два врача из Коссово, одному из которых также понадобилось оказание помощи в больнице.
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Дорожно-транспортное происшествие случилось после 21 часа 7 августа в Ивацевичах на перекрестке улиц Ленина и Клютко. Столкнулись микроавтобус ГАЗ скорой помощи и...
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