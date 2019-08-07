Velcom окончательно стал A1. Что это значит для абонентов

Отмечается, что это результат репозиционирования velcom. Последние несколько лет компания активно развивала новые направления бизнеса, например, облачное хранение и обработку данных, интерактивное телевидение, а также развлекательный контент для своих абонентов.





«За появлением в Беларуси А1 стоит намного больше, чем просто смена логотипа velcom. Закреплением нового бренда на рынке мы завершаем 20-летний путь velcom — первого GSM-оператора Беларуси — и открываем новую главу в истории компании как провайдера услуг в сфере телекоммуникаций, информационно-коммуникационных технологий и развлекательного контента.





Теперь наши клиенты смогут получать весь спектр предоставляемых компанией продуктов и услуг у одного поставщика под именем А1», — отметил генеральный директор velcom | A1 Гельмут Дуз.





На русском языке новый бренд произносится как «А один», вариант на белорусском языке — «А адзiн». Сочетание первой буквы алфавита и первой цифры в номерном ряду в названии А1 означает «первоклассный», «превосходный». Новые фирменные цвета компании — белый в качестве основного, а также красный и черный в качестве акцентных.





Хотя в других странах, например, в Болгарии, лого А1 обыгрывает национальные мотивы, в Беларуси локального логотипа пока не будет.





Что изменится для абонентов?

Если кратко, то не особо много. Оператор обещает, что для клиентов А1 смена бренда не повлечет за собой необходимость заключения новых соглашений либо замены абонентского оборудования — SIM-карт, маршрутизаторов, телевизионных приставок и тому подобного.





Условия заключенных ранее договоров (в том числе касающихся приобретения оборудования в рассрочку) сохраняются.





При этом на экранах смартфонов и других устройств имя сети velcom сменится на A1 BY.





Использование компанией в коммуникации брендов velcom и velcom | A1 будет прекращено начиная с 12 августа.









Ответы на наиболее важные вопросы

Оператор также попытался ответить на наиболее важные вопросы от своих абонентов. Публикуем его ответы.





Как ребрендинг повлияет на сеть компании? Будут ли какие-то сбои?

На работу сети изменения, связанные с ребрендингом, никак не повлияют. Чтобы обеспечить абонентам «премиальное качество связи», компания проводит частотное планирование, постоянный мониторинг качества сети и своевременную модернизацию, в том числе подготовку сети к запуску технологии 5G при получении необходимых разрешений.





Как скоро центры продаж A1 будут приведены в соответствие с новым фирменным стилем компании?

Все фирменные центры продаж постепенно изменят внешний облик. Так, предполагается, что уже в течение августа будут заменены все вывески. Изменения затронут и дилеров А1: у них есть время перейти на новый фирменный стиль компании до конца сентября.





Какие изменения произойдут с лицевыми счетами абонентов и правилами оплаты после ребрендинга?

Никаких изменений в части расчетов за услуги связи не произойдет, изменится только дизайн счетов. Способы оплаты не изменятся. При этом необходимо будет обратить внимание на новое наименование компании в платежных системах (вместо velcom необходимо теперь выбирать А1).





Изменятся ли сами абонентские номера или коды оператора?

Все услуги связи будут предоставляться точно так же, как прежде. Никаких изменений в текущей ситуации с точки зрения правил пользования услугами связи для абонентов не произойдет. Касается это и абонентских номеров, и кодов оператора, присвоенных компании: они останутся прежними: 29 и 44. При этом на экранах смартфонов и других устройств имя сети velcom сменится на A1 BY.





Означает ли проведение ребрендинга, что все договоры, заключенные с компанией, станут недействительными? Необходимо ли их будет перезаключать?

Для клиентов А1 смена товарного знака компании не потребует заключения новых соглашений либо замены абонентского оборудования (SIM-карт, маршрутизаторов, телевизионных приставок и так далее). Условия заключенных ранее договоров (в том числе касающихся приобретения оборудования в рассрочку) сохраняются.





Как ребрендинг velcom отразится на остальных брендах компании (например, VOKA, lemon, Привет, v-banking)? Приведет ли это к новому ребрендингу?

Торговая марка ПРИВЕТ в качестве самостоятельного бренда прекратит свое существование, однако, предоставление услуг в рамках линейки тарифных планов «Привет» продолжится.





Сервис v-banking останется в портфолио услуг компании под новым названием A1 banking.





Суббренд lemon — тарифные планы линейки lemon продолжат свое существование в соответствии с фирменным стилем А1.





Видеосервис VOKA продолжит свою работу под текущим названием и логотипом для абонентов всех операторов вне зависимости от того, используют они мобильную сеть или WiFi.







Что будет с сайтом velcom.by и где теперь искать информацию о компании в интернете?

С 12 августа изменится адрес официального сайта компании: с velcom.by на A1.by. При этом, с прежнего адреса первое время будет установлена переадресация на новый. Изменения произойдут и с другими сайтами компании: с сайта privet.by будет установлена переадресация на A1.by, сайт velcomdata.by будет переадресовывать на a1data.by.





Если при оплате услуг сотовой связи по привычке указать «velcom» вместо A1 деньги пропадут?

Вместо velcom при совершении платежей в дереве услуг ЕРИП теперь необходимо выбирать А1. Впрочем, деньги в любом случае не пропадут: главное — верно указать лицевой счет или номер телефона. А поскольку ни то, ни другое в связи с ребрендингом не менялось, деньги обязательно дойдут по назначению, каким бы каналом для проведения оплаты вы ни воспользовались.





Каким образом о переходе к новому бренду будут уведомлять жителей деревень и сел, которые в течение 20 лет видели на экране кнопочного телефона «velcom», а теперь вдруг стал «А1»?

C 12 августа активные абоненты-физические лица получат информационное SMS о ребрендинге. Юридические лица будут проинформированы через другие каналы связи.





Стоит учитывать, что не все телефоны поддерживают функцию отображения имени сети. А значит, его изменение с velcom на A1 BY для владельцев некоторых моделей может остаться незамеченным. Не пропустить важные новости о ребрендинге им поможет упомянутая выше рассылка.





Компания под именем «А1» продолжит быть белорусской или все же будет австрийским представительством холдинга в Беларуси?

Строго говоря, «смена прописки» произошла не с ребрендингом, а намного раньше: в состав A1 Telekom Austria Group компания входит с ноября 2007 года. Что, впрочем, совершенно не мешает ей оставаться одним из крупнейших налогоплательщиков страны, а также инвестировать значительные средства в национальную экономику.









С тех пор, как компания стала частью австрийского холдинга, объем этих инвестиций превысил 670 млн евро, а объем уплаченных в бюджет налогов и сборов — 820 млн евро.





A1 — провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси. Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. До августа 2019-го компания вела операционную деятельность под брендом velcom.





С ноября 2007 года компания входит в состав группы A1 Telekom Austria Group — провайдера телекоммуникационных услуг и цифровых решений в Центральной и Восточной Европе с общим числом пользователей более 25 млн.





Абонентами мобильной связи A1 в Беларуси являются более 4,87 млн человек, более 1 млн домохозяйств имеют доступ к сети фиксированной связи по технологиям GPON и Ethernet во всех областных городах и большинстве районных центров.