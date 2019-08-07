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Эшли Барти теперь не первая ракетка мира

08.08.2019 12:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый рейтинг WTA, который будет опубликован в понедельник, 12 августа, возглавит Наоми Осака из Японии или чешка Каролина Плишкова, пишет РБК.


Эшли Барти. Фото: Reuters

Японка Наоми Осака вышла в третий круг турнира серии Premier 5 в канадском Торонто с призовым фондом $ 2,89 млн. Она победила Татьяну Марию из Германии, отказавшуюся от продолжения борьбы после поражения в первом сете со счетом 2:6.

В новом рейтинге WTA, который будет опубликован 12 августа, Осака опередит нынешнюю первую ракетку мира австралийку Эшли Барти. Также возглавить рейтинг по итогам турнира Rogers Cup может Каролина Плишкова из Чехии, победившая во втором круге американку Элисон Риске — 6:4, 6:7 (4:7), 6:2.

Ранее Барти вылетела с соревнований в Торонто, уступив во втором раунде Софии Кенин из США — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. Титулом первой ракетки мира австралийка владела на протяжении семи недель. В нынешнем сезоне она выиграла турнир серии Premier Mandatory в Майами, «Ролан Гаррос» и соревнования в Бирмингеме.

В третьем круге Осака сыграет с польской теннисисткой Игой Швёнтек, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Следующей соперницей Плишковой станет Анетт Контавейт, ранее выбившей из борьбы россиянку Марию Шарапову.

Осака и Плишкова ранее уже поднимались на первое место в рейтинге WTA. Японка, выигравшая US Open-2018 и Australian Open-2019, владела титулом первой ракетки мира на протяжении 21 недели с января по июнь 2019. Плишкова была первой в рейтинге на протяжении восьми недель — с июня по сентябрь 2017 года.

 
 
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Барти вылетела с соревнований в Торонто, уступив во втором раунде Софии Кенин из США.
 
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