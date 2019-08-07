В Беларуси расширены зона и продолжительность безвизового режима

Источник материала: Аргументы и факты

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №300 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», передает пресс-служба главы государства.

В частности, согласно документу, ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую территорию «Брест — Гродно». В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.

Сообщается, что в этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе («Бенякони» и «Берестовица»).

Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории «Брест — Гродно».

Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования. При этом сохраняется безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту «Минск».