Квадрокоптер, плавсредства, наркотики и электронные карты местности: «подготовленные» нарушители задержаны на границе с Польшей

Источник материала: Виртуальный Брест

2 августа в Бресте по оперативной информации был задержан гражданин Марокко. Молодой человек находился в нашей стране без белорусской визы.





О цели своего нахождения в приграничном городе африканец предпочел не распространяться, однако обнаруженные у него электронные карты Брестского района и резиновая камера с насосом указали на возможные намерения иностранца незаконно пересечь границу.

На данный момент гражданин Марокко привлечен к административной ответственности за нарушение правил пребывания.

На следующий день в деревне Новоселки Брестского района по информации местного жителя задержали неизвестного, пытавшегося в нарушение установленных правил попасть в пограничную зону. В ходе разбирательства было установлено, что в последнее время мужчина проживал в одном из отелей Бреста.





С собой у задержанного был довольно специфический багаж: велосипед, квадрокоптер, фонарик, нож, набор шестигранников, телефон, банковские карты и наличные, а также ключи от арендованного в Минске автомобиля и сменные вещи. Во время осмотра в его чемодане оперативники обнаружили пакет с веществом растительного происхождения зелено-коричневого цвета массой 0,67 грамм. По заключению специалистов Государственного комитета судебных экспертиз содержимое пакета является особо опасным наркотическим средством – марихуаной.

Задержанный оформлен нарушителем пограничного режима. В отношении него проводится проверка в рамках УПК по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

До завершения проверочных мероприятий оба иностранца находятся в ИВС Брестской погрангруппы.