ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квартал в стиле французской Нормандии планируется построить в Кобрине

08.08.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В центре Кобрина планируется возвести элитный жилой квартал. Под новый комплекс выделено место в самом центре города – близ аквапарка и парка имени Суворова. Его территория составит более гектара. 

Квартал в стиле французской Нормандии планируется построить в Кобрине

Презентация проекта состоялась в июне, а сейчас готовится строительная площадка. Идет демонтаж старых сооружений – ранее эту территорию занимал участок Кобринского зеленхоза. Здесь же открыт офис продаж. Желающие приобрести жилье могут ознакомиться со всеми нюансами проекта и даже прогуляться по будущему кварталу – правда, пока в виртуальном виде. 

Объект создается в рамках ЖК «Парк». Застройщик – фирма «Жилстройкомплект». Она известна и за пределами Брестской области. На ее счету, например, минские жилые комплексы «Грушевский посад» и «Карамель». Кстати, Кобрин – родной город владельца компании, чем и объясняется выбор площадки для необычного архитектурного комплекса. 

Проект и правда интересный. По задумке архитекторов, его выполнят в стиле зданий французской Нормандии – с круглыми башенками и острыми крышами мансард. В прошлом году архитектурно-планировочная концепция ЖК «Парк» заняла первое место в номинации «Лучший проект общественной застройки» в республиканском конкурсе современного дизайна Architects Color System. 

Квартал в стиле французской Нормандии планируется построить в Кобрине

Квартал должен гармонично вписаться в городской ландшафт. А еще застройщики намерены максимально сохранить существующие зеленые насаждения. 

Комплекс объединит более трех десятков жилых домов в два-три этажа и полтора десятка торговых помещений. Под небольшие магазинчики и кафе будут отданы первые этажи. В одном из зданий планируется разместить небольшую гостиницу и семейный ресторан. Внутри квартала обустроят просторный двор с крытыми местами для парковки машин, детской площадкой, уличными спортивными тренажерами и даже зоной для отдыха с барбекю. 

Квартал в стиле французской Нормандии планируется построить в Кобрине

Квартал в стиле французской Нормандии планируется построить в Кобрине

По плану, территория премиум-застройки будет приватной. Попасть во внутренний двор смогут только жильцы. Однако магазинчики и кафе на «внешней» стороне станут доступны всем. А значит, центр Кобрина получит еще ряд отличных точек для шопинга и отдыха за чашкой кофе с французским круассаном. 

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В центре Кобрина планируется возвести элитный жилой квартал. Под новый комплекс выделено место в самом центре города – близ аквапарка и парка имени Суворова....
 
Новости дня
Новости разные
 
Чайка. Путь длиною в 10 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика