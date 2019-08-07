Квартал в стиле французской Нормандии планируется построить в Кобрине

Источник материала: Виртуальный Брест

В центре Кобрина планируется возвести элитный жилой квартал. Под новый комплекс выделено место в самом центре города – близ аквапарка и парка имени Суворова. Его территория составит более гектара.





Презентация проекта состоялась в июне, а сейчас готовится строительная площадка. Идет демонтаж старых сооружений – ранее эту территорию занимал участок Кобринского зеленхоза. Здесь же открыт офис продаж. Желающие приобрести жилье могут ознакомиться со всеми нюансами проекта и даже прогуляться по будущему кварталу – правда, пока в виртуальном виде.

Объект создается в рамках ЖК «Парк». Застройщик – фирма «Жилстройкомплект». Она известна и за пределами Брестской области. На ее счету, например, минские жилые комплексы «Грушевский посад» и «Карамель». Кстати, Кобрин – родной город владельца компании, чем и объясняется выбор площадки для необычного архитектурного комплекса.

Проект и правда интересный. По задумке архитекторов, его выполнят в стиле зданий французской Нормандии – с круглыми башенками и острыми крышами мансард. В прошлом году архитектурно-планировочная концепция ЖК «Парк» заняла первое место в номинации «Лучший проект общественной застройки» в республиканском конкурсе современного дизайна Architects Color System.





Квартал должен гармонично вписаться в городской ландшафт. А еще застройщики намерены максимально сохранить существующие зеленые насаждения.

Комплекс объединит более трех десятков жилых домов в два-три этажа и полтора десятка торговых помещений. Под небольшие магазинчики и кафе будут отданы первые этажи. В одном из зданий планируется разместить небольшую гостиницу и семейный ресторан. Внутри квартала обустроят просторный двор с крытыми местами для парковки машин, детской площадкой, уличными спортивными тренажерами и даже зоной для отдыха с барбекю.









По плану, территория премиум-застройки будет приватной. Попасть во внутренний двор смогут только жильцы. Однако магазинчики и кафе на «внешней» стороне станут доступны всем. А значит, центр Кобрина получит еще ряд отличных точек для шопинга и отдыха за чашкой кофе с французским круассаном.