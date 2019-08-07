На трассе М4 микроавтобус врезался в стадо коров

Источник материала: Виртуальный Брест

На трассе М4 Минск — Могилев микроавтобус сбил пять коров, которые оказались на дороге.





Автомобиль сильно поврежден, как минимум трое животных погибли. Об аварии сообщает группа VK «ДТП и ЧП Могилев» .





Подробностей происшествия пока нет, также не сообщается, пострадали ли в аварии люди.

