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На трассе М4 микроавтобус врезался в стадо коров
08.08.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На трассе М4 Минск — Могилев микроавтобус сбил пять коров, которые оказались на дороге.
Автомобиль сильно поврежден, как минимум трое животных погибли. Об аварии сообщает группа VK
Подробностей происшествия пока нет, также не сообщается, пострадали ли в аварии люди.
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На трассе М4 Минск — Могилев микроавтобус сбил пять коров, которые оказались на дороге. Автомобиль сильно поврежден, как минимум трое животных погибли. Об...
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