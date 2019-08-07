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На трассе М4 микроавтобус врезался в стадо коров

08.08.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На трассе М4 МинскМогилев микроавтобус сбил пять коров, которые оказались на дороге.

На трассе М4 микроавтобус врезался в стадо коров

Автомобиль сильно поврежден, как минимум трое животных погибли. Об аварии сообщает группа VK «ДТП и ЧП Могилев».

На трассе М4 микроавтобус врезался в стадо коров

Подробностей происшествия пока нет, также не сообщается, пострадали ли в аварии люди.
 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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  На трассе М4 Минск — Могилев микроавтобус сбил пять коров, которые оказались на дороге. Автомобиль сильно поврежден, как минимум трое животных погибли. Об...
 
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