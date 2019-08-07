Мама 13 детей из Пружан делится советами, как расходовать деньги и время рационально и чего не стоит позволять учителям

Источник материала: Виртуальный Брест

Виктория Онохова-Журавлева вместе с мужем воспитывают 13 детей. 10 из них — школьники. И каждому к учебному году нужны тетради, карандаши, обувь, одежда. Муж, программист, хорошо зарабатывает, поэтому они не бедствуют. Живут В Пружанах. Стараются расходовать деньги и, главное, время рационально. О том, чему можно поучиться у этой семьи, читайте в нашем репортаже.





С Викторией встречаемся на одном из столичных рынков. Делать покупки к школе она приехала в компании четверых детей — Коли, Юли, Наташи и Леры. С собой захватила тележку под тетради и альбомы (забегая вперед скажем, что туда поместится лишь третья часть канцтоваров).

Многодетная мама живет в Пружанах. Пятеро детей у нее от первого брака (двое из них — усыновленные). Когда Виктория вышла замуж второй раз, стала воспитывать еще детей мужа.

На школьный шопинг женщина ездит в Минск или Брест. В райцентре и дороже, и нет такого выбора товара.





Задача на сегодня — закупиться канцтоварами и обувью. По пути покупаем еще два рюкзака для Наты и Леры — остальным Виктория уже заказала их на Алиэкспресс.





Проблемы с незапланированными покупками для многодетной мамы не возникает.

— У меня в этом плане все очень хорошо — я умею говорить детям «нет». И когда вижу, что они хотят блокнот, который я не собираюсь покупать, они знают, что я его и не куплю.





«А это для мамы. Маленький блокнотик для больших планов», — шутит Виктория.

Все канцтовары Виктория приобретает в одном месте. Пока дети выбирают себе пеналы, она перечисляет продавцу список необходимого. 300 тетрадей в клетку, 300 в линейку, 30 полуобщих, 100 ручек, 50 карандашей, 50 стирок, 20 точилок, 100 обложек для учебников, 7 наборов акварелей… А еще пластилин, альбомы для рисования, цветная бумага. Это базовый список, которого хватит минимум до Нового года.





— Вам, может, тележки дать, чтобы к машине все довезти? — предлагает продавец.









Из экономии многодетная мама покупает обыкновенные зеленые тетради. Фломастеры, акварели — среднего ценового сегмента. Брать дорогие нет смысла, они не прослужат дольше: те же фломастеры дети теряют, забывают закрывать колпачками, и они высыхают.





За все канцтовары Виктория платит 400 рублей.

— В прошлом году было дороже. Я покупала все в «Евроопте» и мелких магазинчиках, — сравнивает она.









«В прошлом году пятерых мальчиков одела за 100 евро»

Школьную форму многодетная мама покупает за рубежом — в Польше или Литве. Говорит, там намного дешевле, чем в Беларуси.

— В прошлом году в H&M я мальчиков одела за 100 евро. Всех пятерых. Еще и таксфри получила. Поэтому решила, что здесь с этим не буду заморачиваться вообще. Вот мы сейчас поедем в Палангу с мальчиками, я там куплю им одежду. А потом еще до конца августа девочек одену в Варшаве.

По подсчетам Виктории, на форму ей потребуется около 250 долларов — что-то из вещей осталось с прошлого года.

— Ну с обувью так не получится: быстро растут дети.





Одежду школьники выбирают сами, иначе они просто не будут ее носить.

— Есть вещи, которые мне самой очень нравятся, и я говорю: ну давай возьмем. Но знаю, что оно пролежит в шкафу, а потом дети из него вырастут. Поэтому это не работает совершенно, — делится мама.

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— Так они не хотят уже. Хотят купить брюки черные, и все. Младшие могут еще походить в сарафанах, но это не будет мини. Сейчас мода какая-то другая, дети теперь не одеваются так.

К субкультурной моде Виктория относится спокойно и не запрещает детям самовыражаться.





— Арина сейчас одевается в анимешном стиле. В школе с этим проблемы, конечно, учителя не очень рады радужным пони на кофтах, но ничего страшного, они же взрослые люди, — иронизирует Виктория.

«К концу октября от пары обуви ничего не остается»

За обувью идем в магазин. Виктория рассказывает о своем абсолютном материнском рекорде — в прошлом году купила обувь всем детям за полчаса.





— Дети себе выбрали, я посмотрела, как на них сидит, оценила, чтобы не было шпильки, например. Ну и всё — я была очень горда собой.





Вот и сейчас мама следует такой же схеме. Дети сами ищут, что им нравится (каждому нужны две пары — для уроков и физкультуры), а она соглашается или предлагает присмотреть другое.





— Бери на размер больше. Пока мы съездим на море, ты вырастешь, — просит она Леру.

— Нет, котик мой, на физкультуру я не готова тебе такие покупать, — комментирует пару кроссовок Виктория и объясняет нам что не так: — Они очень претенциозные. Физрук не пустит в этих блестках наверняка. (Рассматривает выбранные Колей кроссовки.) О, вот эти красивые.





— А одноклассники еще говорят, что у меня нет вкуса! — удовлетворенно отмечает мальчик.

Коля — главный модник в семье. Черный цвет не для него — любит все яркое: носит горчичные и бордовые рубашки, небесно-голубой пиджак, галстуки.





Будут туфли из натуральной кожи или из искусственной, для Виктории не так важно — и те, и те быстро изнашиваются.

— Миша и Андрей у меня сбивают одинаково — что кожаную обувь, что не кожаную. Приблизительно к концу октября от пары ничего не остается. Как раз ко времени, когда уже нужно переходить на зимний вариант.





Все коробки уже в кассе. За 8 пар с учетом скидок мама платит 235 рублей. Обувные магазины, улыбается Виктория, ее любят: какой еще покупатель возьмет за раз столько туфель и ботинок?

Всего же на год ее детям-школьникам нужно 60 пар обуви! Туфли, кроссовки, вариант на зиму и две пары (сандалии и с закрытым носком) на весну-лето.





Брать кредит на подготовку к школе или откладывать деньги по несколько месяцев семье не приходится. Муж Виктории работает программистом и хорошо зарабатывает.

«Не разрешаю детям заводить каждую четверть новые тетради»

Просим Викторию дать несколько советов, как потратить на школьный шопинг минимум времени и нервов.

— Обязательно нужно покормить детей перед тем, как вести в магазин, иначе покупки начнутся с нытья, что они голодны.

Хорошо брать с собой бутылку воды, чтобы в торговом центре дать ребенку попить, а не бежать в магазин. Надо понимать, сколько времени ты можешь потратить на покупки безболезненно. Если это первый магазин, куда мы заходим, 40 минут еще можем там провести, потом уже все устают. Через полчаса у детей снижается внимание. Поэтому надо делить их на группки, чтобы в эти временные рамки вписаться, или покупать без них.

Второй вариант тоже неплох, если знаешь размеры — можно померить рукав, спину, вырезать картонные стельки для обуви и ходить с этим. У меня был такой опыт, когда дети были помладше.





Если ребенок в состоянии брать ответственность за свой выбор, это очень упрощает поход по магазинам, добавляет Виктория. Не приходится выслушивать все эти «мне не нравится, это некрасиво». Старших она иногда отпускает за покупками одних — позволяет покупать подросткам ту вещь, которую они хотят, но в пределах оговоренного бюджета. Например, для туфель или кроссовок это 50 рублей.





Пока дети присели поесть мороженого, беседуем с Викторией о наболевшем — странных школьных требованиях.

Мама рассказывает, что не позволяет детям заводить каждую четверть новые тетради. Ведь эти нормы нигде не прописан и непонятно, как такой подход улучшает аккуратность на письме.

— У школы очень задрана планка из-за того, что они все боятся проверок, хотя тетради — это не объект проверки, они не являются подтверждением чего бы то ни было.

Я считаю, что в интересах ребенка писать в грязной тетради, чтобы видел эволюцию. Большинству учителей моя позиция не нравится, им она неудобна. Учителям следует бороться с этой системой, если не хотят, чтобы и дальше их в рулончик укатывали, как сейчас.

А еще мама не видит ничего страшного в том, что школьники подчеркивают свою индивидуальность.





— Цвет волос никак не влияет на интеллектуальные способности. Оранжевым ребенок пришел или красным — от этого он не глупее. Конечно, такими детьми труднее управлять, ведь если они сейчас начнут все самовыражаться, то они же разбегутся запросто. А наша школа основана на страхе, на дисциплине.



