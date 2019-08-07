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Официальный комментарий по факту ДТП с участием кареты скорой помощи

08.08.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 07.08.2019 около 21:25 часов 48-летняя местная жительница, управляя автомобилем марки «Ситроен С5», двигалась по второстепенной дороге ул. 60 лет Октября. При выезде на перекресток неравнозначных дорог, женщина не уступила дорогу двигающемуся по главной дороге ул. Ленина автомобилю марки «ГАЗ 3221», под управлением 36-летнего жителя Ивацевичей.

Официальный комментарий по факту ДТП с участием кареты скорой помощи

смотреть больше фото и видео с места происшествия

В результате столкновения травмированы водитель и 58-летний пассажир автомобиля «ГАЗ 3221».

Официальный комментарий по факту ДТП с участием кареты скорой помощи

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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  По предварительной информации: 07.08.2019 около 21:25 часов 48-летняя местная жительница, управляя автомобилем марки «Ситроен С5», двигалась по второстепенной дороге ул....
 
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