В аварии в Мостовском районе пострадала двухлетняя девочка

Источник материала: Tut.by

В Мостовском районе 7 августа столкнулись два автомобиля. В аварии пострадала двухлетняя девочка. Маленькую пассажирку госпитализировали, сообщает ГАИ.



Фото: vk.com/grodnogai

Все произошло вечером на дороге Поречье — Слоним. 24-летний парень на Audi ехал по второстепенной дороге со стороны деревни Суховичи. В это время по трассе со стороны Гродно ехала Honda под управлением 28-летней девушки.

Водитель первой машины при выезде на главную не предоставил преимущества — и машины столкнулись.

В автомобиле Honda на переднем пассажирском сидении в детском автокресле находилась дочь девушки. В результате аварии треснуло стекло люка, осколки ранили девочку.