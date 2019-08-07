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В аварии в Мостовском районе пострадала двухлетняя девочка
Источник материала: Tut.by
В Мостовском районе 7 августа столкнулись два автомобиля. В аварии пострадала двухлетняя девочка. Маленькую пассажирку госпитализировали,
Все произошло вечером на дороге Поречье — Слоним. 24-летний парень на Audi ехал по второстепенной дороге со стороны деревни Суховичи. В это время по трассе со стороны Гродно ехала Honda под управлением 28-летней девушки.
Водитель первой машины при выезде на главную не предоставил преимущества — и машины столкнулись.
В автомобиле Honda на переднем пассажирском сидении в детском автокресле находилась дочь девушки. В результате аварии треснуло стекло люка, осколки ранили девочку.
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В Мостовском районе 7 августа столкнулись два автомобиля. В аварии пострадала двухлетняя девочка. Маленькую пассажирку с резаной раной шеи госпитализировали.
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