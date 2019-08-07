ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В аварии в Мостовском районе пострадала двухлетняя девочка

08.08.2019 13:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Мостовском районе 7 августа столкнулись два автомобиля. В аварии пострадала двухлетняя девочка. Маленькую пассажирку госпитализировали, сообщает ГАИ.


Фото: vk.com/grodnogai

Все произошло вечером на дороге Поречье — Слоним. 24-летний парень на Audi ехал по второстепенной дороге со стороны деревни Суховичи. В это время по трассе со стороны Гродно ехала Honda под управлением 28-летней девушки.

Водитель первой машины при выезде на главную не предоставил преимущества — и машины столкнулись.

В автомобиле Honda на переднем пассажирском сидении в детском автокресле находилась дочь девушки. В результате аварии треснуло стекло люка, осколки ранили девочку.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мостовском районе 7 августа столкнулись два автомобиля. В аварии пострадала двухлетняя девочка. Маленькую пассажирку с резаной раной шеи госпитализировали.
 
Новости дня
Новости разные
 
Скорая помощь перевернулась в Ивацевичах, два человека пострадали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика