К 2023 году мобильные платежи в Беларуси станут преобладать над десктопом

Источник материала: Аргументы и факты

Начиная с 2016 года данный тренд стал прослеживаться наиболее активно. С того момента прирост составил почти в два раза.

Компания Assist Belarus провайдер электронных платежей на белорусском рынке поделилась интересным ежегодным статистическим анализом интернет-платежей в Беларуси. Выяснилось, что мировой тренд оплатой смартфоном пришел в Беларусь в 2016 году, и сегодня уже составляет более 45%. Наибольший скачок в пользу мобильных платежей был в 2017-2018 году. При этом, к концу 2018 года доля пользователей в мировом масштабе, которые предпочитают мобильные телефоны десктопу при покупках в интернете, достигла 58% по всему миру.

Онлайн-покупки все еще вызывают у потребителей настороженность, и, все же, скептицизм покупателей снижается. Тренд на мобильные платежи продолжит расти. Эксперты ожидают, что уже через пару лет онлайн-покупки в мобайле будут 90% среди пользователей смартфонов, а в Беларуси около 60%. Ожидается, что мировой рынок с 2019 по 2026 г. ежегодно станет прирастать на 33% в год и достигнет $457 млрд.

«Скачок оплат в пользу мобильных платежей произошел в первую очередь из-за развития технологий. Смартфон для пользователя стал более удобным средством для выхода в интернет. Интернет-трафик стал намного лучше, в первую очередь быстрее. В связи с этим сайты стали быстро перестраиваться и, поэтому сегодня практически каждый из них имеет адаптивный дизайн. Интернет-торговцы вдобавок предлагают пользователям мобильные приложения своих интернет-магазинов. Прогресс не стоит на месте, а развитие тренда на мобильные платежи будет продолжаться, и уже к 2023 году платежи с помощью телефона будут значительно превалировать над компьютером», - отметил директор Assist Belarus Вячеслав СЕНИН.





Во всем мире мобильные платежи используют преимущественно жители городов, поэтому в сельской местности эксперты видят большой потенциал для роста.

Главными же факторами, которые привлекают потребителей в целом в интернет-покупках и платежах: возможность купить без очередей, возможность сделать предварительный заказ, проверить наличие товара, участвовать в каких-то дополнительных программах лояльности торговца, получать персональные бонусы. При этом, продавцы все это могут предоставить покупателям, потому что продажи в интернете приносят значительную экономию на аренде и других операционных расходах, связанных с продажами офлайн.