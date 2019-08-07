Таксист довёз шведа из аэропорта до Минска за 56€

Источник материала: KYKY

Минские таксисты снова в седле. В последний раз мы рассказывали об американцах, которые сели в такси прямо под плакатом «Справедливая цена поездки до Минска — 30 рублей» в аэропорте, но заплатили 113 рублей. Теперь столичный водитель помог доехать до города туристу из Швеции, который — вот это совпадение! — тоже работает таксистом на родине. Итоговая сумма, как обычно, за гранью.

Как пишет TUT.by, швед Бежан воспользовался правом безвизового въезда в Беларусь (о новых правилах можно прочесть по ссылке ) и 31 июля прилетел в Минск. Он хотел познакомиться с нашей страной. Из минского аэропорта мужчине нужно было доехать до гостиницы «Орбита», которая находится рядом с метро «Пушкинская». Бежан согласился на предложение местных зазывал, которые пообещали взять деньги «по счетчику» и «не обманывать».

Когда водитель доставил шведа к «Орбите», клиенту выдали чек. Цена — 128 рублей 14 копеек, или почти 56 евро. Бежана это, мягко говоря, шокировало:

Шведу пришлось оплатить поездку. Его приятельница Елена уточнила, что везли иностранца не на премиум-авто, а на старой машине, поэтому идею о высоком уровне сервиса можно сразу отсечь. А в самой гостинице мужчине объяснили, что добраться до «Орбиты» из эропорта — это не больше 40 рублей.

Со слов Бежана, который, как мы помним, сам работает таксистом в Швеции, аналогичная поездка у них в стране обошлась бы наполовину дешевле, чем здесь. И это учитывая тот факт, что цены на товары и услуги в скандинавских странах значительно выше, чем в Беларуси.