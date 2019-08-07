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Как получить отсрочку от армии? Инструкция Минобороны

08.08.2019 12:52 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Как получить отсрочку от армии? Инструкция Минобороны
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Те, кто зачислен до 10 августа и подтверждает это документально, может реализовать свое право на отсрочку для продолжения образования. Справку о том, что гражданин зачислен, с уточнением, с какого числа, выдают в учреждении образования (постановлением Минобразования номер 67 определена форма справки).

 
 
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Минобороны Беларуси, рассказало как получить отсрочку от армии в этом году тем, кто успел поступить на учебу до 10 августа.
 
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