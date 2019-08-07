|
Как получить отсрочку от армии? Инструкция Минобороны
Источник материала: Myfin
Те, кто зачислен до 10 августа и подтверждает это документально, может реализовать свое право на отсрочку для продолжения образования. Справку о том, что гражданин зачислен, с уточнением, с какого числа, выдают в учреждении образования (постановлением Минобразования номер 67 определена форма справки).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минобороны Беларуси, рассказало как получить отсрочку от армии в этом году тем, кто успел поступить на учебу до 10 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)