Источник материала: Интерфакс

Легендарный белорусский футболист Александр Глеб был замечен на тренировке "Ислочи". По данным некоторых СМИ, он собирается заключить контракт с новым клубом.



Ранее главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский сообщал, что футболист иногда тренируется с командой. Однако уже в самое ближайшее время ему предстоит определиться, принимает он предложение "Ислочи" и продолжит карьеру в этой команде, либо нет. Срок дозаявок в чемпионате Беларуси истекает 15 августа.

В нынешнем сезоне Глеб-старший пытался закрепиться в БАТЭ, но провел всего один матч за эту команду.