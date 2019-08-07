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Александр Глеб присоединится к "Ислочи"?

08.08.2019 12:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Легендарный белорусский футболист Александр Глеб был замечен на тренировке "Ислочи". По данным некоторых СМИ, он собирается заключить контракт с новым клубом.

Александр Глеб присоединится к "Ислочи"?
Ранее главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский сообщал, что футболист иногда тренируется с командой. Однако уже в самое ближайшее время ему предстоит определиться, принимает он предложение "Ислочи" и продолжит карьеру в этой команде, либо нет. Срок дозаявок в чемпионате Беларуси истекает 15 августа.

В нынешнем сезоне Глеб-старший пытался закрепиться в БАТЭ, но провел всего один матч за эту команду.

 
 
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Легендарный белорусский футболист Александр Глеб был замечен на тренировке "Ислочи". По данным некоторых СМИ, он собирается заключить контракт с новым клубом.
 
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