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Александр Глеб присоединится к "Ислочи"?
Источник материала: Интерфакс
Легендарный белорусский футболист Александр Глеб был замечен на тренировке "Ислочи". По данным некоторых СМИ, он собирается заключить контракт с новым клубом.
В нынешнем сезоне Глеб-старший пытался закрепиться в БАТЭ, но провел всего один матч за эту команду.
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Легендарный белорусский футболист Александр Глеб был замечен на тренировке "Ислочи". По данным некоторых СМИ, он собирается заключить контракт с новым клубом.
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