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В Архангельской области произошел взрыв при испытании ракеты на полигоне
Источник материала: Tut.by
Взрыв на территории воинской части в Архангельской области произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России,
По данным ведомства, от полученных травм погибли два человека. Шесть военных и представителей предприятия-разработчика получили травмы.
Инцидент произошел в части в поселке Нёнокса, сообщили ранее источники информагентств.
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