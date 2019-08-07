В Архангельской области произошел взрыв при испытании ракеты на полигоне

Источник материала: Tut.by

Взрыв на территории воинской части в Архангельской области произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, пишет РБК, ссылаясь на «РИА Новости».



Иллюстративное фото. Источник: beforejoiningthemilitary.com

По данным ведомства, от полученных травм погибли два человека. Шесть военных и представителей предприятия-разработчика получили травмы.

Инцидент произошел в части в поселке Нёнокса, сообщили ранее источники информагентств.