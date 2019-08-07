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В Архангельской области произошел взрыв при испытании ракеты на полигоне

08.08.2019 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Взрыв на территории воинской части в Архангельской области произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, пишет РБК, ссылаясь на «РИА Новости».


Иллюстративное фото. Источник: beforejoiningthemilitary.com

По данным ведомства, от полученных травм погибли два человека. Шесть военных и представителей предприятия-разработчика получили травмы.

Инцидент произошел в части в поселке Нёнокса, сообщили ранее источники информагентств.

 
 
Ссылка на источник 71
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