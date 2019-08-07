Из чернобыльской воды начали производить водку «Атомик»

Источник материала: Ежедневник



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Изготовившая продукт команда из Великобритании и Украины утверждает, что он радиоактивно безопасен. Сейчас для производства водки создается социальное предприятие «Чернобыльская алкогольная компания».

Для изготовления экспериментальной партии «Атомик» использовалась вода из чернобыльских скважин. Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в Чернобыле, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

В своем отчете ученые также представили результаты исследовательского проекта, который длился 3 года и заключался в изучении миграции радионуклидов из почвы зоны отчуждения в сельскохозяйственных культур, выращенных на этой территории. В экспериментальных образцах, выращенных в рамках проекта, они обнаружили незначительное превышение допустимой концентрации (20 Бк / кг) стронция-90. Но поскольку в процессе изготовления алкоголя количество «примесей» в зерне обычно уменьшается, то в готовом напитке они смогли обнаружить лишь природный радионуклид углерод-14. Концентрация углерода-14 была не более, чем в любом другом алкогольном напитке.

Отчет получил положительный отзыв в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

«В очередной раз британские ученые поразили мир уникальным достижением и доказали, что невозможное становится возможным. На этот раз в тесном сотрудничестве с украинскими учеными они продемонстрировали, что в чернобыльской зоне можно создать чистый радиационно безопасный продукт с традиционным вкусом. Итак, чернобыльская водка - это больше не один из мифов, а реальность», - заявил председатель ГАЗО Виталий Петрук.

Профессор Джим Смит из Университета Портсмута описывает «Aтомик» как, возможно, самую важную бутылку алкоголя в мире. В планах исследователей - наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне отселения, и возвращать 75% прибыли пострадавшим от аварии на ЧАЭС регионам.

Исследователи подчеркивают, что сегодня много отселенных территорий уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур, если делать это под радиоэкологическим контролем.

Первый заместитель председателя ГАЗО Олег Насвит отметил, что в Агентстве поддерживают инициативу использования заброшенных земель зоны отселения на благо местных общин. Он также отметил, что безопасность должна быть приоритетом №1 при любой деятельности на этих территориях.

«Я бы назвал это высококачественным самогоном, ведь «Атомик» имеет не типичный для высокоочищенной водки вкус, а также аромат зерна от наших оригинальных украинских методов дистилляции. Мне это нравится», - отметил он.

Сейчас создается социальное предприятие «Чернобыльская алкогольная компания», которая в будущем производить и продавать «Атомик». Для старта производства нужно решить ряд юридических вопросов, после чего ученые надеются начать небольшой экспериментальное производство.