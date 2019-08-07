О ситуации на дороге. В зоне опасности дети

Источник материала: Пинский Вестник

За истекший период 2019 года на территории Брестской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, при которых 8 детей погибло, 39 было ранено, одно из таких происшествий произошло в Пинске, при котором 1 ребенок был травмирован.

ГАИ призывает родителей позаботиться о безопасности детей, и обеспечить безопасную перевозку детей. Также повторить с юными пешеходами и велосипедистами правила безопасного поведения на проезжей части (в том числе во дворах), а также контролировать досуг подростков.

Как показывает анализ аварийности предыдущих лет, в летний период происходит рост ДТП с участием детей. При этом в период каникул наиболее остро стоит проблема безопасной перевозки детей к местам отдыха и обратно. Дети до 12 лет должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств. Все сидящие в автомобиле должны быть пристегнуты.

В соответствии с пунктом 178 Правил дорожного движения, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

— детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, — в возрасте до пяти лет;

— детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сиденья, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных устройств, в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозить детей до двенадцати лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда, а также на коленях у водителя, у пассажира на переднем сиденье легкового автомобиля.

За нарушение данных правил предусмотрена административная ответственность по части 5 статьи 18.14 Административного кодекса Республики Беларусь в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 базовых величин. В случае нарушения данных правил повторно в течение года наступает административная ответственность по части 12 статьи 18.14 Административного кодекса Республики Беларусь в виде штрафа в размере от 2 до 8 базовых величин.

Так за истекший период 2019 года на территории Брестской области к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей было привлечено 4989 водителей, в Пинске было привлечено 240 водителей.

Александр БАБИЧ,

старший инспектор ДПС ОГАИ Пинского ГОВД