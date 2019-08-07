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За полгода белорусы застраховали себя и свое имущество почти на 699 миллионов рублей

08.08.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы стали чаще страховать себя и свое имущество. За первое полугодие 2019 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 689,9 миллиона рублей. Это на 13,6% больше чем за это время в прошлом году, сообщает Министерство финансов.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По добровольным видам страхования за январь-июнь этого года страховые взносы составили 432,7 миллиона рублей. Это на 68,2 миллиона превышает сумму за аналогичный период прошлого года.

По обязательным видам страхования взносы за шесть месяцев составили 257,2 миллиона рублей. В первом полугодии прошлого года сумма была на 14,5 миллиона меньше.

Добровольные виды страхования от общей суммы взносов составили 62,7%. Это на 2,7% больше, чем за январь-июнь прошлого года.

Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по стране составили 333,6 миллиона (в прошлом году на 28 миллионов меньше). Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июнь — 48,4%. В прошлом году за это время было больше — 50,3%.

За первое полугодие страховые организации перечислили в бюджет и внебюджетные фонды 69,9 миллиона рублей, что на 11,4 миллиона меньше чем в 2018. Из них 39,2 миллиона — это налоги и неналоговые платежи в бюджет, а остальное — платежи во внебюджетные фонды.

Численность работников в страховых организациях на 1 июля была 8754 человека. А в прошлом году на этот момент насчитывалось 8936 человек.

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Минфин подсчитало, на сколько выросла сумма страховых взносов за январь-июнь 2019 года в сравнении с этим периодом прошлого года.
 
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