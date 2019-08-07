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Брестская область практически завершила жатву

08.08.2019 13:37 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Брестская область практически завершила жатву

Брестская область приблизилась к финишу уборочной страды. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович во время посещения Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Аграрии юго-западного региона убрали 97% посевных площадей, осталось собрать хлеба примерно с 11 тыс. га. Пять из 16 районов области — Брестский, Жабинковский, Малоритский, Каменецкий и Столинский — завершили жатву. Средняя урожайность составляет 35,7 ц/га. «Брестская область завершает уборочную достаточно успешно. Будет получено около 1,2 млн т зерна, неплохие виды на кукурузу. Хорошо сработали по рапсу, вал практически на 25% выше уровня прошлого года. Важно собрать не только зерно, но и запастись сбалансированным кормом для скота. Регион имеет более 10 ц кормовых единиц травяных кормов на условную голову скота», — отметил Михаил Мясникович.
/Будет дополнено/
БЕЛТА.

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Брестская область приблизилась к финишу уборочной страды. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Михаил...
 
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