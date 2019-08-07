Примите участие в конкурсе антикоррупционной рекламы

Вы можете принять участие в международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции».
Условия конкурса:
в конкурсе могут принять участие люди от 14 до 35 лет. Тематическая социальная реклама представляется на конкурс в номинациях «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
Конкурс проводится в два этапа:
1) Полуфинал (1 июня – 31 октября 2019 г.)
- Прием конкурсных работ (1 июня – 1 октября 2019 г.);
- Голосование национальных конкурсных комиссий по отбору лучших конкурсных работ в обеих номинациях (1 октября –30 октября 2019 г.).
В финал проходят конкурсные работы, занявшие, по мнению национальных конкурсных комиссий, первое место в полуфинале.Конкурсные работы на этапе полуфинала принимаются на официальных языках стран организатора.
Конкурсные работы, занявшие первое место, проходят во второй этап — финал, только при условии их исполнения на английском языке (плакат) и с субтитрами на английском языке (видеоролик).
2) Финал (1 ноября – 15 ноября 2019 г.) – голосование международного жюри в отношении прошедших в финал конкурсных работ, определение победителей и призеров Конкурса в каждой номинации.
Для участия в конкурсе участнику необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте конкурса
Подробные условия конкурса читайте