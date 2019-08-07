Примите участие в конкурсе антикоррупционной рекламы

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Вы можете принять участие в международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции».

Условия конкурса:

в конкурсе могут принять участие люди от 14 до 35 лет. Тематическая социальная реклама представляется на конкурс в номинациях «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

Конкурс проводится в два этапа:

1) Полуфинал (1 июня – 31 октября 2019 г.)

Прием конкурсных работ (1 июня – 1 октября 2019 г.);

Голосование национальных конкурсных комиссий по отбору лучших конкурсных работ в обеих номинациях (1 октября –30 октября 2019 г.).

В финал проходят конкурсные работы, занявшие, по мнению национальных конкурсных комиссий, первое место в полуфинале.Конкурсные работы на этапе полуфинала принимаются на официальных языках стран организатора.

Конкурсные работы, занявшие первое место, проходят во второй этап — финал, только при условии их исполнения на английском языке (плакат) и с субтитрами на английском языке (видеоролик).

2) Финал (1 ноября – 15 ноября 2019 г.) – голосование международного жюри в отношении прошедших в финал конкурсных работ, определение победителей и призеров Конкурса в каждой номинации.

Для участия в конкурсе участнику необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте конкурса http://anticorruption.life , заполнить регистрационную форму и подтвердить свое согласие с Правилами конкурса, а также согласие на обработку персональных данных.

Подробные условия конкурса читайте здесь.

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