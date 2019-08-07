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В Мостовском районе в аварии пострадала двухлетняя пассажирка Honda

08.08.2019 13:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 августа около шести вечера в Мостовском районе в аварии пострадала маленькая девочка.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 24-летний парень за рулём Audi двигался по дороге со стороны деревни Суховичи. В этот момент по трассе Поречье – Слоним ехала Honda под управлением 28-летней женщины.

В Мостовском районе в аварии пострадала двухлетняя пассажирка Honda
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

При выезде на главную дорогу Audi не пропустила Honda, в результате чего произошло столкновение.

В аварии осколками стекла люка получила травму дочь водителя Honda. Двухлетняя девочка ехала на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве. Пострадавшая была госпитализирована с резаной раной шеи.

В Мостовском районе в аварии пострадала двухлетняя пассажирка Honda
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

По факту ДТП ведётся проверка.

В прошлом месяце в Горках фура сбила женщину с коляской.

Один человек погиб – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 7 августа около шести вечера в Мостовском районе в аварии пострадала маленькая девочка. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 24-летний...
 
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