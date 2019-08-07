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В Мостовском районе в аварии пострадала двухлетняя пассажирка Honda
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 августа около шести вечера в Мостовском районе в аварии пострадала маленькая девочка.
Как
При выезде на главную дорогу Audi не пропустила Honda, в результате чего произошло столкновение.
В аварии осколками стекла люка получила травму дочь водителя Honda. Двухлетняя девочка ехала на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве. Пострадавшая была госпитализирована с резаной раной шеи.
По факту ДТП ведётся проверка.
В прошлом месяце в Горках фура сбила женщину с коляской.
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Новости Беларуси. 7 августа около шести вечера в Мостовском районе в аварии пострадала маленькая девочка. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 24-летний...
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