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«Объединение турзон увеличит количество посещений». В Беларуси расширены зона и продолжительность безвиза

08.08.2019 13:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне Президент подписал указ, который увеличил число районов на западном направлении, где распространяется «безвиз» для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Объединение турзон увеличит количество посещений». В Беларуси расширены зона и продолжительность безвиза

Теперь открыты для зарубежных гостей Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы. Они стали объединяющим мостом между Брестом и Гродно, где и до этого были упрощены визовые процедуры.

«Объединение турзон увеличит количество посещений». В Беларуси расширены зона и продолжительность безвиза

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Хотелось бы отметить, что указ объединяет две действующие туристические зоны. По предыдущему указу № 462 на территории безвизового посещения в Гродненской и Брестских областях за этот период въехало порядка 200 тысяч иностранных туристов. Мы считаем, что объединение турзон увеличит количество посещений. Мы больше всего надеемся на увеличение количества дней пребывания в Республике Беларусь.

«Объединение турзон увеличит количество посещений». В Беларуси расширены зона и продолжительность безвиза

Если ранее взъезд без виз был открыт на 10 дней, то теперь на 15. Кроме того, попасть в Беларусь иностранцы смогут и через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе: «Бенякони» и «Берестовица». 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виталий Грицевич
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Накануне Президент подписал указ, который увеличил число районов на западном направлении, где распространяется «безвиз» для иностранцев,...
 
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