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«Объединение турзон увеличит количество посещений». В Беларуси расширены зона и продолжительность безвиза
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне Президент подписал указ, который увеличил число районов на западном направлении, где распространяется «безвиз» для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь открыты для зарубежных гостей Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы. Они стали объединяющим мостом между Брестом и Гродно, где и до этого были упрощены визовые процедуры.
Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Если ранее взъезд без виз был открыт на 10 дней, то теперь на 15. Кроме того, попасть в Беларусь иностранцы смогут и через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе: «Бенякони» и «Берестовица».
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«Объединение турзон увеличит количество посещений». В Беларуси расширены зона и продолжительность безвиза
Новости Беларуси. Накануне Президент подписал указ, который увеличил число районов на западном направлении, где распространяется «безвиз» для иностранцев,...
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