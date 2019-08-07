Новая скульптура около Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям

Источник материала: Новости Дзержинска

Около здания Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям установлена железобетонная скульптура весом в 4,5 тонн.

В настоящее время в городах стало модным ставить скульптуры, значимые для истории города. Цель их создания – запечатлеть знаковые и событийные моменты в истории города, а кроме того, это делает город ближе, информативней и привлекательней.

На сегодняшний день Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в информационно-пропагандистской работе по формированию культуры безопасности жизнедеятельности используются самые современные формы и методы по достижению максимальной эффективности в этом вопросе.

В рамках Года малой родины с целью привлечения внимания общественности к вопросам безопасности и популяризации профессии пожарного-спасателя, а также в честь 166-летия празднования Дня пожарной службы Республики Беларусь около здания Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям установлена железобетонная скульптура весом в 4,5 тонн.









Конструкция представляет собой белую галочку, символизирующую «выбор», в центре которой возвышается красное сердце, выражающее любовь. На плоском основании галочки смонтированы объемные буквы на русском языке, которые вместе с сердцем образуют смысловое предложение: «Я люблю МЧС».

Прийти на помощь в чрезвычайной ситуации в наше время всегда готовы спасатели. Недаром многие восхищаются этой профессией, и она заслуженно считается уважаемой и престижной.

Пусть данная малая архитектурная форма и не является новшеством на территории нашей страны, но вместе с тем для населения города Дзержинска стала объектом повышенного интереса: еще на стадии установки и оформления она привлекала внимание людей (особенно молодежи), которые делали фотографии на фоне данного объекта.

Эта скульптура – вклад в благоустройство любимого города Дзержинска. Благодаря своим размерам необычный арт-объект виден издалека. Таким необычным образом укротители стихий попытались обратить внимание общественности к вопросам безопасности, показать профилактическую работу спасателей, привлечь детей в ряды юных спасателей-пожарных















