Слуцкий завод «Модуль» после двукратного подорожания снова подешевел

Источник материала: Слуцк Город





Аукцион по продаже ОАО «Слуцк-Модуль» («Калибр») 22 июля не состоялся, новые торги назначены на 19 августа. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в «Минском областном центре инвестиций и приватизации».

Для нового аукциона начальная стоимость лота снижена на 15% и составляет 6 639 108 белорусских рублей.

Напомним, стоимость комплекса этого имущества на площади 8,4478 Га снижалась на 55% - до 3 510 000 рублей, а на предыдущих торгах снова «подскочила» до 100% или 7 809 108 белорусских рублей.

Ранее сообщалось, что лотом интересуется фармацевтическое предприятие.



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