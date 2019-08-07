ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слуцкий завод «Модуль» после двукратного подорожания снова подешевел

08.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий завод «Модуль» после двукратного подорожания снова подешевел

Аукцион по продаже ОАО «Слуцк-Модуль» («Калибр») 22 июля не состоялся, новые торги назначены на 19 августа. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в «Минском областном центре инвестиций и приватизации».

Для нового аукциона начальная стоимость лота снижена на 15% и составляет  6 639 108 белорусских рублей.

Напомним, стоимость комплекса этого имущества на площади 8,4478 Га снижалась на 55% - до 3 510 000 рублей, а на предыдущих торгах снова «подскочила» до 100% или 7 809 108 белорусских рублей.

Ранее сообщалось, что лотом интересуется фармацевтическое предприятие.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аукцион по продаже ОАО «Слуцк-Модуль» («Калибр») 22 июля не состоялся, новые торги назначены на 19 августа. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в «Минском областном центре...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь примет чемпионат Европы по муай-тай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика