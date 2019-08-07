БАТЭ и «Шахтер» проведут матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

Источник материала: Аргументы и факты

В четверг, 8 августа, пройдут первые матчи 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги Европы, в том числе два – с участием белорусских клубов, борисовского БАТЭ и солигорского «Шахтера».

Борисовский БАТЭ в Зенице встретится с чемпионами Боснии и Герцеговины футболистами «Сараево». Игра начнется в 20.45 по белорусскому времени на поле стадиона «Билино Поле». Ответная игра пройдет 15 августа на поле «Борисов-Арены». Победитель двухматчевого противостояния белорусского и боснийского чемпионов поспорит за выход в групповой этап Лиги Европы с лучшей командой пары «Астана» (Казахстан) – «Валетта» (Мальта).

В 22.00 по белорусскому времени стартует поединок «Шахтера» с итальянским «Торино». Игра пройдет на поле туринского «Стадио Олимпико». Ответный поединок за выход в плей-офф квалификации ЛЕ футболисты «Шахтера» проведут 15 августа на поле минского стадиона «Динамо». В случае успеха в играх с итальянским клубом подопечные Сергея Ташуева встретятся с победителем матчей между армянским «Пюником» и английским «Вулверхэмптоном».