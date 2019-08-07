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“Нас тут уважают”. Как студенты БГСХА работают на уборочной

08.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Почти 70 студентов БГСХА трудятся на полях Могилевской и Витебской областей, получая хорошую прибавку к стипендии.

 

“Нас тут уважают”. Как студенты БГСХА работают на уборочной
Фото – sb.by

 

Студенты 3‑го курса мехфака Вячеслав Стефаненко и Евгений Чуйко делят одну комнату в студенческом общежитии, а теперь еще и комбайн. Студотряд из семи человек пришел на помощь хлеборобам хозяйства «Овсянка». Для командира экипажа Вячеслава Стефаненко это первая уборочная за штурвалом комбайна:

— В прошлом году попробовал себя в роли помощника комбайнера, а сейчас впервые управляю этой махиной. Здесь в хозяйстве прошел курсы вождения за 3 дня. Мы уже намолотили более 200 тонн. Конечно, отстаем от опытных комбайнеров, но в грязь лицом не ударили. Нас тут уважают. Мы хотим и себя показать, и заработать. 

Напарник Евгений Чуйко старается оправдать доверие:

— От моей работы многое зависит: как утром прочищу детали, проверю исправность. Скорость тут не главное. Агроном контролирует качество нашей работы — следит, нет ли потерь. Это все влияет на оплату труда. После окончания академии мы будем инженерами в хозяйствах, то есть руководителями. Но как можно руководить, если сам не попробовал все своими руками? 

 

Елена Кукшинская, sb.by


 
 
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  Почти 70 студентов БГСХА трудятся на полях Могилевской и Витебской областей, получая хорошую прибавку к стипендии.     Студенты 3‑го курса мехфака Вячеслав...
 
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