“Нас тут уважают”. Как студенты БГСХА работают на уборочной

Источник материала: Горецкий вестник

Почти 70 студентов БГСХА трудятся на полях Могилевской и Витебской областей, получая хорошую прибавку к стипендии.





Студенты 3‑го курса мехфака Вячеслав Стефаненко и Евгений Чуйко делят одну комнату в студенческом общежитии, а теперь еще и комбайн. Студотряд из семи человек пришел на помощь хлеборобам хозяйства «Овсянка». Для командира экипажа Вячеслава Стефаненко это первая уборочная за штурвалом комбайна:

— В прошлом году попробовал себя в роли помощника комбайнера, а сейчас впервые управляю этой махиной. Здесь в хозяйстве прошел курсы вождения за 3 дня. Мы уже намолотили более 200 тонн. Конечно, отстаем от опытных комбайнеров, но в грязь лицом не ударили. Нас тут уважают. Мы хотим и себя показать, и заработать.

Напарник Евгений Чуйко старается оправдать доверие:

— От моей работы многое зависит: как утром прочищу детали, проверю исправность. Скорость тут не главное. Агроном контролирует качество нашей работы — следит, нет ли потерь. Это все влияет на оплату труда. После окончания академии мы будем инженерами в хозяйствах, то есть руководителями. Но как можно руководить, если сам не попробовал все своими руками?

