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Скандал в шоу-бизнесе: Фадеев разорвал контракт с артисткой Наргиз и запретил петь его песни

08.08.2019 14:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Музыкальный продюсер Максим Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз Закировой. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Скандал в шоу-бизнесе: Фадеев разорвал контракт с артисткой Наргиз и запретил петь его песни
По словам артистки, лейбл Фадеева MALFA уже прислал документ о расторжении сотрудничества. В нем прописано, что продюсерский центр запрещает Наргиз петь композиции Фадеева, а также снимает с себя все обязательства, связанные с запланированным на август туром. В связи со случившимся ее выступления в Юрмале, Красногорске, Чайковском могут быть отменены.

«Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании MALFA, было проигнорировано», — написала Наргиз. Она добавила, что узнала от организаторов концертов в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что выступления отменяются, потому что сама певица якобы не захотела выступать.


В июне Фадеев оказался в центре скандала из-за заявлений бывшей участницы основанной им группы «Серебро» Елены Темниковой. В интервью журналистке Ирине Шихман она сказала, что продюсер состоял в отношениях с другой солисткой Ольгой Серябкиной. Серябкина опровергла эти слова и рассказала, что несколько лет встречалась с Темниковой.
 
 
 
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Музыкальный продюсер Максим Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз Закировой. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram-аккаунте.
 
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