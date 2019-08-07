Дом Атамбаева снова штурмует спецназ









ТАСС сообщили в четверг в штабе бывшего главы государства. Об этомсообщили в четверг в штабе бывшего главы государства.





"Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты", - отметил представитель штаба.





По его словам, находящиеся внутри резиденции сторонники Атамбаева пытаются оказать сопротивление, бросая в сотрудников спецназа камни и палки. "Это уже вторая попытка штурма за сутки", - подчеркнул собеседник.





Спецназ Кыргызстана 7 августа начал операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш. Экс-президента подозревают в коррупции, ранее парламент лишил его неприкосновенности.









Сторонники Атамбаева оказали сопротивление, в ходе операции накануне погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства не удалось.





Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.