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Дом Атамбаева снова штурмует спецназ
Источник материала: Партизан
Сотрудники правоохранительных органов начали новый штурм резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области.
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"Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты", - отметил представитель штаба.
По его словам, находящиеся внутри резиденции сторонники Атамбаева пытаются оказать сопротивление, бросая в сотрудников спецназа камни и палки. "Это уже вторая попытка штурма за сутки", - подчеркнул собеседник.
Спецназ Кыргызстана 7 августа начал операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш. Экс-президента подозревают в коррупции, ранее парламент лишил его неприкосновенности.
Сторонники Атамбаева оказали сопротивление, в ходе операции накануне погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства не удалось.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.
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Сотрудники правоохранительных органов начали новый штурм резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области.
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