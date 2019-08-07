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Дом Атамбаева снова штурмует спецназ

08.08.2019 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники правоохранительных органов начали новый штурм резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области.

 

Об этом ТАСС сообщили в четверг в штабе бывшего главы государства.

"Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты", - отметил представитель штаба. 

По его словам, находящиеся внутри резиденции сторонники Атамбаева пытаются оказать сопротивление, бросая в сотрудников спецназа камни и палки. "Это уже вторая попытка штурма за сутки", - подчеркнул собеседник.

Спецназ Кыргызстана 7 августа начал операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш. Экс-президента подозревают в коррупции, ранее парламент лишил его неприкосновенности. 


Сторонники Атамбаева оказали сопротивление, в ходе операции накануне погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства не удалось. 

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов начали новый штурм резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области.
 
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