Продажи автобусов МАЗ в России упали вдвое

За первое полугодие в РФ зарегистрировано 204 новых автобуса беларусского производства. Это на 54,4% меньше, чем год назад. МАЗ занимает пятое место на российском рынке.





Всего за январь-июнь в России зарегистрировано 6 129 новых автобусов. Рынок сократился на 2,6%.





Его лидером является ПАЗ. Компания увеличила сбыт на 12,7% до 3 646 машин. На втором месте ЛиАЗ — 679 автобусов, что на 40% меньше, чем год назад. НефАЗ увеличил продажи на 25,8% до 488 единиц. Он замыкает тройку. На четвертом месте китайский Yutong с 230 машинами (-26,3%).





Результаты МАЗа на российском рынке грузовиков лучше. Сбыт грузовых автомобилей беларусского завода в России в первом полугодии вырос на 1,5%.