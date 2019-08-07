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Продажи автобусов МАЗ в России упали вдвое

08.08.2019 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МАЗ сократил продажи автобусов в России. Такие данные опубликовало российское агентство "Автостат".

За первое полугодие в РФ зарегистрировано 204 новых автобуса беларусского производства. Это на 54,4% меньше, чем год назад. МАЗ занимает пятое место на российском рынке.

Всего за январь-июнь в России зарегистрировано 6 129 новых автобусов. Рынок сократился на 2,6%.

Его лидером является ПАЗ. Компания увеличила сбыт на 12,7% до 3 646 машин. На втором месте ЛиАЗ — 679 автобусов, что на 40% меньше, чем год назад. НефАЗ увеличил продажи на 25,8% до 488 единиц. Он замыкает тройку. На четвертом месте китайский Yutong с 230 машинами (-26,3%).

Результаты МАЗа на российском рынке грузовиков лучше. Сбыт грузовых автомобилей беларусского завода в России в первом полугодии вырос на 1,5%.
 
 
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МАЗ сократил продажи автобусов в России. Такие данные опубликовало российское агентство "Автостат".
 
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