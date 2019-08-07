Российский рубль продолжает стремительно девальвироваться

С начала августа корзина валют подешевела на 0,73%, а с начала года уже на 2,70%.





Курс доллара опустился уже третий раз подряд на 0,0043 рубля до 2,0444 BYN/USD. За последние три дня торгов курс доллара потерял 0,0119 BYN, а по итогам торгов понедельника его курс находился на максимуме почти за 7 недель.





Курс евро приподнялся лишь на 0,0003 рубля до 2,2930 BYN/EUR.





Курс российского рубля обвалился ещё на 0,0103 рубля до 3,1378 BYN/100 RUB до минимума за 218 дней. Рубль РФ вернулся к уровням начала года после семи последовательных снижений, за время которых его курс рухнул на 0,0742 BYN.





Россия

На Московской бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара превысил официальный курс Центробанка России на сегодня всего на 4 копейки и составил 65,1299 российских рублей. Курс евро поднялся на 22 копейки до 73,11 российских рублей.



