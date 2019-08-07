Минсельхозпрод назвал самую отстающую область по урожаю зерновых

В Гомельской области самая низкая урожайность зерновых в Беларуси – она составляет 22,5 центнера с гектара, сообщили в Минсельхозпроде.





При этом средняя урожайность по стране – 32,2 центнера с гектара. В целом по стране показатели по сравнению с прошлым годом увеличились более чем на 4,5 центнера с гектара.





Больше всего зерна традиционно собирают на Гродненщине (38,1 центнера с гектара) и в Брестской области (35,7 центнера с гектара). Единственный регион, где урожайность по сравнению с 2018 годом упала, – Могилевская область, там цифры понизились с 28 до 26 центнеров с гектара.





По данным на 8 августа, в стране убрано три четверти площадей и собрано больше 5 миллионов тонн зерна.





Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия республики Анатолий Хотько заявлял, что белорусские аграрии в этом году намерены собрать урожая больше, чем в прошлом.









Александр Лукашенко на встрече с губернаторами в конце июля подчеркнул, что сельское хозяйство остается основой нашей экономики, и заявил, что необходимо стремиться к объему в 9,5 миллиона тонн всех культур, от рапса до кукурузы, зерновых, зернобобовых.





Нижней планкой президент отметил 9 миллионов тонн.





"Ниже 9 нельзя ― вот дословно, что я сказал. Некоторые умники, которые работали в сельском хозяйстве, а сейчас бадяются неизвестно где, начинают подвергать сомнению поставленную задачу. Все здесь просчитано. Притом это запланировано", ― сказал Лукашенко.



