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Минсельхозпрод назвал самую отстающую область по урожаю зерновых

08.08.2019 13:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее министр сельского хозяйства прогнозировал, что урожай аграриев в текущем году должен быть больше, чем в предыдущем.

В Гомельской области самая низкая урожайность зерновых в Беларуси – она составляет 22,5 центнера с гектара, сообщили в Минсельхозпроде.

При этом средняя урожайность по стране – 32,2 центнера с гектара. В целом по стране показатели по сравнению с прошлым годом увеличились более чем на 4,5 центнера с гектара.

Больше всего зерна традиционно собирают на Гродненщине (38,1 центнера с гектара) и в Брестской области (35,7 центнера с гектара). Единственный регион, где урожайность по сравнению с 2018 годом упала, – Могилевская область, там цифры понизились с 28 до 26 центнеров с гектара.

По данным на 8 августа, в стране убрано три четверти площадей и собрано больше 5 миллионов тонн зерна.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия республики Анатолий Хотько заявлял, что белорусские аграрии в этом году намерены собрать урожая больше, чем в прошлом.


Александр Лукашенко на встрече с губернаторами в конце июля подчеркнул, что сельское хозяйство остается основой нашей экономики, и заявил, что необходимо стремиться к объему в 9,5 миллиона тонн всех культур, от рапса до кукурузы, зерновых, зернобобовых.

Нижней планкой президент отметил 9 миллионов тонн.

"Ниже 9 нельзя ― вот дословно, что я сказал. Некоторые умники, которые работали в сельском хозяйстве, а сейчас бадяются неизвестно где, начинают подвергать сомнению поставленную задачу. Все здесь просчитано. Притом это запланировано", ― сказал Лукашенко.
 
 
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Ранее министр сельского хозяйства прогнозировал, что урожай аграриев в текущем году должен быть больше, чем в предыдущем.
 
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