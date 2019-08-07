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Мадуро призывает жителей всех стран выйти на митинг против Трампа

08.08.2019 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал граждан своей страны и жителей других государств принять участие во всемирном митинге против президента США Дональда Трампа. Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало от Мадуро во время торжественного мероприятия в Каракасе.


«Я присоединяюсь к приглашению Патриотического полюса, Боливарианского конгресса народов на мировую акцию протеста против Дональда Трампа в следующую субботу, 10 августа. Я поддерживаю призыв венесуэльского народа, тысячу способов протеста в мире, в социальных сетях, и пусть правда станет известной», - заявил лидер Венесуэлы. Также он подчеркнул, что осуждает новые санкции, введенные Вашингтоном, и считает, что Венесуэла сможет справиться с последствиями ограничений. Он добавил, что во всём мире нет такой исполнительной власти и страны, которая смогла бы сдерживать Венесуэлу. 

Напомним, что Вашингтон признал президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, а также требует отставки Николаса Мадуро.
 
 
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Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал граждан своей страны и жителей других государств принять участие во всемирном митинге против президента США Дональда...
 
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