Мадуро призывает жителей всех стран выйти на митинг против Трампа





«Я присоединяюсь к приглашению Патриотического полюса, Боливарианского конгресса народов на мировую акцию протеста против Дональда Трампа в следующую субботу, 10 августа. Я поддерживаю призыв венесуэльского народа, тысячу способов протеста в мире, в социальных сетях, и пусть правда станет известной», - заявил лидер Венесуэлы. Также он подчеркнул, что осуждает новые санкции, введенные Вашингтоном, и считает, что Венесуэла сможет справиться с последствиями ограничений. Он добавил, что во всём мире нет такой исполнительной власти и страны, которая смогла бы сдерживать Венесуэлу.





Напомним, что Вашингтон признал президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, а также требует отставки Николаса Мадуро.