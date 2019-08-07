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Минобороны: аспирантам придется отслужить

08.08.2019 13:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минобороны объяснило, кто сможет в этом году воспользоваться правом на отсрочку на обучение.



Информация пригодится, если вы сейчас поступили в учреждение образования. 

Те, кто зачислен до 10 августа и подтверждает это документально, может реализовать свое право на отсрочку для продолжения образования. 

Справку о том, что гражданин зачислен, с уточнением, с какого числа, выдают в учреждении образования (постановлением Минобразования номер 67 определена форма справки). 

В случае, если у членов комиссии возникают дополнительные вопросы, они могут запросить выписку из приказа о зачислении. 

Для реализации права на отсрочку для продолжения образования имеет значение дата зачисления гражданина в учреждение образования, а не дата рассмотрения комиссией документа о зачислении.

 

Аспиранты, которым предстоит поступать в октябре (нужны подтверждающие документы), смогут воспользоваться правом на поступление и приступить к обучению. 

Но в последующие призывы им, возможно, придется сделать перерыв в обучении, чтобы отслужить, ведь поступать они будут уже в период действия нового закона.

Напомним, так называемый "закон об отсрочках" вступает в силу 10 августа.
 
 
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Минобороны объяснило, кто сможет в этом году воспользоваться правом на отсрочку на обучение.
 
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