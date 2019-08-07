Минобороны: аспирантам придется отслужить









Информация пригодится, если вы сейчас поступили в учреждение образования.





Те, кто зачислен до 10 августа и подтверждает это документально, может реализовать свое право на отсрочку для продолжения образования.





Справку о том, что гражданин зачислен, с уточнением, с какого числа, выдают в учреждении образования (постановлением Минобразования номер 67 определена форма справки).





В случае, если у членов комиссии возникают дополнительные вопросы, они могут запросить выписку из приказа о зачислении.





Для реализации права на отсрочку для продолжения образования имеет значение дата зачисления гражданина в учреждение образования, а не дата рассмотрения комиссией документа о зачислении.









Аспиранты, которым предстоит поступать в октябре (нужны подтверждающие документы), смогут воспользоваться правом на поступление и приступить к обучению.





Но в последующие призывы им, возможно, придется сделать перерыв в обучении, чтобы отслужить, ведь поступать они будут уже в период действия нового закона.





Напомним, так называемый "закон об отсрочках" вступает в силу 10 августа.