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Хакеры рассылают вирусы в письмах от имени «Приорбанка»
Источник материала: Партизан
«Приорбанк» предупредил о вредоносной рассылке, которая приходит на адреса юрлиц.
Письма рассылаются злоумышленниками якобы от лица «Приорбанка». Они приходят с адреса ekaterin-niki@mail.ru. Письма оформлены, как сообщения от имени банка, но не имеют никакого отношения к нему. Во вложении находится вредоносный файл. Банк рекомендует не открывать его.
Если файл все-таки был открыт, то следует прекратить обработку платежей и отключить носитель с электронной цифровой подписью. Также можно проверить отправленный платежи.
Если после открытия файла пользователь заметил несанкционированные платежи, банк просит обратиться в правоохранительные органы. При этом рекомендуется отключить компьютер и ничего не удалять. Данные могут понадобиться при расследовании.
Если подозрительных платежей нет, то компьютер следует проверить на вирусы и очистить от них.
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«Приорбанк» предупредил о вредоносной рассылке, которая приходит на адреса юрлиц.
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