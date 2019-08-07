Хакеры рассылают вирусы в письмах от имени «Приорбанка»

Письма рассылаются злоумышленниками якобы от лица «Приорбанка». Они приходят с адреса ekaterin-niki@mail.ru. Письма оформлены, как сообщения от имени банка, но не имеют никакого отношения к нему. Во вложении находится вредоносный файл. Банк рекомендует не открывать его.





Если файл все-таки был открыт, то следует прекратить обработку платежей и отключить носитель с электронной цифровой подписью. Также можно проверить отправленный платежи.





Если после открытия файла пользователь заметил несанкционированные платежи, банк просит обратиться в правоохранительные органы. При этом рекомендуется отключить компьютер и ничего не удалять. Данные могут понадобиться при расследовании.





Если подозрительных платежей нет, то компьютер следует проверить на вирусы и очистить от них.