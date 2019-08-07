ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хакеры рассылают вирусы в письмах от имени «Приорбанка»

08.08.2019 13:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Приорбанк» предупредил о вредоносной рассылке, которая приходит на адреса юрлиц.

Письма рассылаются злоумышленниками якобы от лица «Приорбанка». Они приходят с адреса ekaterin-niki@mail.ru. Письма оформлены, как сообщения от имени банка, но не имеют никакого отношения к нему. Во вложении находится вредоносный файл. Банк рекомендует не открывать его.

Если файл все-таки был открыт, то следует прекратить обработку платежей и отключить носитель с электронной цифровой подписью. Также можно проверить отправленный платежи.

Если после открытия файла пользователь заметил несанкционированные платежи, банк просит обратиться в правоохранительные органы. При этом рекомендуется отключить компьютер и ничего не удалять. Данные могут понадобиться при расследовании.

Если подозрительных платежей нет, то компьютер следует проверить на вирусы и очистить от них.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Приорбанк» предупредил о вредоносной рассылке, которая приходит на адреса юрлиц.
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестская область практически завершила жатву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика