Поединок пройдет на ОСК "Брестский" и начнется в 17.30.





Как передает клубная пресс-служба, билеты будут стоить три рубля на любое место. Для владельцев абонементов продажа начнется 9 августа. В течение недели, до 16 августа, каждый владелец абонемента сможет выкупить свое место. С 17 августа начнется свободная реализация для всех желающих.



