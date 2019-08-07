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Прощальный матч Романа Василюка пройдет 7 сентября. Брестское "Динамо" сыграет с "Ягеллонией"

08.08.2019 13:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

7 cентября брестское "Динамо" в товарищеском матче сыграет с польской "Ягеллонией". Данная встреча станет прощальной для легендарного белорусского нападающего Романа Василюка. Футболист завершил карьеру в январе 2019 года.

Поединок пройдет на ОСК "Брестский" и начнется в 17.30. 

Как передает клубная пресс-служба, билеты будут стоить три рубля на любое место. Для владельцев абонементов продажа начнется 9 августа. В течение недели, до 16 августа, каждый владелец абонемента сможет выкупить свое место. С 17 августа начнется свободная реализация для всех желающих.
 
 
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7 cентября брестское "Динамо" в товарищеском матче сыграет с польской "Ягеллонией". Данная встреча станет прощальной для легендарного белорусского нападающего...
 
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