Главный спецслужбист Кыргызстана решил уйти в отставку после неудачного штурма резиденции экс-президента

"Да, я полагаю, что должен уйти в отставку. Я утром на заседании Совбеза президенту Сооронбаю Жээнбекову сказал, что хочу уйти в отставку. В действительности в произошедшем есть моя вина. Возможно, нужно было задействовать 3,5 тыс. бойцов без оружия. Тогда бы они обеспечили безопасность спецназа", - заявил Опумбаев.





Отметим, что накануне спецназ Киргизии начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб 22-летний сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать экс-главу государства не удалось. Сам Атамбаев вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа. При этом он оговорился, что старался не попадать по людям. В свою очередь президент Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил Конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.