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Главный спецслужбист Кыргызстана решил уйти в отставку после неудачного штурма резиденции экс-президента

08.08.2019 13:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев хочет уйти в отставку после неудачной попытки силовиков задержать экс-главу республики Алмазбека Атамбаева. Об этом Опумбаев сказал президенту страны Сооронбаю Жээбекову на проходящем сегодня в Бишкеке внеочередном заседании парламента республики, пишет ТАСС.

"Да, я полагаю, что должен уйти в отставку. Я утром на заседании Совбеза президенту Сооронбаю Жээнбекову сказал, что хочу уйти в отставку. В действительности в произошедшем есть моя вина. Возможно, нужно было задействовать 3,5 тыс. бойцов без оружия. Тогда бы они обеспечили безопасность спецназа", - заявил Опумбаев.

Отметим, что накануне спецназ Киргизии начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб 22-летний сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать экс-главу государства не удалось. Сам Атамбаев вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа. При этом он оговорился, что старался не попадать по людям. В свою очередь президент Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил Конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.
 
 
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Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев хочет уйти в отставку после неудачной попытки силовиков...
 
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