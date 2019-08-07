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В России испытали реактивный двигатель: двое погибших, шестеро раненых

08.08.2019 13:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На военном полигоне в Архангельской области РФ при испытании жидкостной реактивной двигательной установки  произошел взрыв и возгорание изделия.


Реактивный двигатель, фото носит иллюстративный характер

«В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались», — говорится в сообщении Минобороны РФ. 

При этом представители министерства утверждают, что выбросов вредных веществ в атмосферу не произошло. Радиационный форм в районе взрыва находится в норме.

СМИ сообщают, что ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска. Других подробностей пока нет
 
 
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На военном полигоне в Архангельской области РФ при испытании жидкостной реактивной двигательной установки  произошел взрыв и возгорание изделия.
 
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