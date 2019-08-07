В России испытали реактивный двигатель: двое погибших, шестеро раненых



Реактивный двигатель, фото носит иллюстративный характер

«В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались», — говорится в сообщении Минобороны РФ.





При этом представители министерства утверждают, что выбросов вредных веществ в атмосферу не произошло. Радиационный форм в районе взрыва находится в норме.





СМИ сообщают, что ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска. Других подробностей пока нет