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В России испытали реактивный двигатель: двое погибших, шестеро раненых
Источник материала: Партизан
На военном полигоне в Архангельской области РФ при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия.
Реактивный двигатель, фото носит иллюстративный характер
«В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
При этом представители министерства утверждают, что выбросов вредных веществ в атмосферу не произошло. Радиационный форм в районе взрыва находится в норме.
СМИ сообщают, что ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска. Других подробностей пока нет
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На военном полигоне в Архангельской области РФ при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия.
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