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Румас летит в Кыргызстан

08.08.2019 13:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Сергей Румас направился сегодня с рабочим визитом в Кыргызстан



Глава белорусского правительства 9 августа примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в городе Чолпон-Ата.

В узком составе планируется рассмотреть опыт создания наднациональных компаний в мировых интеграционных объединениях и подходы по формированию евразийских компаний, нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС и другие вопросы.

Среди тем для обсуждения в широком составе - концепция трансграничного информационного взаимодействия, совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения государств - членов ЕАЭС по сельхозпродукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2019-2020 годы, проект "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий", сообщает БелТА

8-9 августа в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область, север Кыргызстана) запланировано очередное заседание глав правительств Евразийского экономического союза. Ожидается, что в Кыргызстан прибудут главы правительств всех стран интеграционного союза. Прибытие официальных делегаций ожидается 8 августа, заседание запланировано на 9 августа.


Правда, на сегодняшний день нельзя быть полностью уверенными, что оно состоится в связи с ситуацией в этой стране.

Напомним, накануне в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Кыргызстана предпринял попытку захвата экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В ходе спецоперации пострадали десятки людей, один из спецназовцев погиб.

Сейчас в столице страны проходит экстренное заседание парламента, а сторонники эес-президента готовятся к митингу.




Читать полностью: https://interfax.by/news/belarus/1262444
 
 
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Премьер-министр Сергей Румас направился сегодня с рабочим визитом в Кыргызстан
 
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